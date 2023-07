Tres niñas enseñan sin tapujos cómo protegerse de los abusos sexuales en la infancia

Esto último, añaden Martínez y Guillén, planteó dudas entre el alumnado porque « no sabían a quién incluir en cada grupo . Hay familias separadas donde aparece una pareja con hijos, pero están en tu casa; de repente hay un tío nuevo etc. Hay muchas personas adultas que los niños deben identificar a qué entorno pertenecen» para saber quiénes son los adultos de su confianza.

También aprendieron a distinguir lo que es un secreto «malo de lo que no lo es», el derecho a decir no, cómo actuar si alguien quiere tocar tus zonas íntimas o las diferencias entre la familia principal, la extendida y el entorno .

Dos de las niñas, Ana y Paula, nombres ficticios que utilizan en «Las tres a las 3», explican a EFE que tras grabar los seis capítulos han conocido muchos recursos para actuar ante estas situaciones y se sienten más protegidas.

Por ejemplo, señala Paula, «algunos secretos malos yo sabía que eran malos, pero algunos no los tenía tan claros. Ahora sí los distingo bien». Ana explica, por su lado, que ahora no está más alerta que antes, pero «si me voy a un campamento, pues sí que es verdad que tengo más cuidado porque hay monitores nuevos y no les conozco».

Guillén y Alonso abordan en el podcast una serie de situaciones concretas en donde les explican a las niñas, por ejemplo, la importancia de verbalizar que no necesitan que nadie les ayuda a realizar determinadas tareas como acompañarles al baño o que nadie es chivato por decir que alguien ha hecho algo mal.