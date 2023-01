«Un maquinista está bien pagado y no debe ir leyendo la prensa»

De hecho, ha apuntado a la duración de la llamada que recibió del interventor al teléfono corporativo y ha dicho que "no los 100 segundos, pero sí del orden de los 80-90 segundos". "No los ha utilizado para corregir ese error y mira que tenía impactos visuales, unos 20, para haber reconocido y reubicarse y aplicar", ha esgrimido.

Así, Adif "determinó que cuando había un salto de velocidad importante había que señalizarlo de forma diferente y advertir al maquinista de esto, y, además, si era posible, ponerle una baliza". "Pero a continuación del accidente; desgraciadamente no antes, porque no afloró", ha resuelto.

En su intervención, este perito ha asegurado que "antes" del accidente "no se podía hacer nada" para proteger el riesgo de entrar en la curva con un exceso de velocidad, pero ha admitido que "después se dijo, bueno, hay que hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir".

"Me llama la atención que el sistema controle la velocidad y que en un punto determinado que se ve que hay ese salto de velocidad, y podría llegarse a la conclusión fácilmente de que estamos en un punto de riesgo, que no implementemos medidas para evitar el posible error", ha proseguido Fiscalía. "Ese riesgo fue analizado por Renfe que es el operador de la línea", ha respondido el perito.

Sobre la desconexión del 'ERTMS' embarcado, que autorizó el exdirector de Adif procesado el mismo día en que se lo pidió Renfe, ha asegurado que "no se necesita mucho tiempo para decir que ese cambio no es significativo", aunque "sí mucho conocimiento".

Asimismo, ha defendido la decisión y a las cuestiones del letrado que representa a la otra asociación de perjudicados (Apafas) y ante la intervención de la jueza ha confesado que no sabe "qué es lo que pasó" para que el sistema diese fallos en "solo una semana".

"No tengo registro de esas pruebas, no sé por qué no se detectó. Las averías eran intermitentes, unas veces se manifestaban y otras no. Era un problema de fiabilidad, y un sistema seguro tiene que ser fiable, si no no puedes confiar en él", ha razonado.