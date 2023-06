Un trashumante y sus mil ovejas, bloqueados por la viruela

Uno de los dos ganaderos trashumantes que quedan en la provincia de Soria, Eduardo del Rincón, se encuentra bloqueado, sin pastos y sin poder regresar con su rebaño de mil ovejas en el valle de Alcudía, en concreto en el municipio de Brazatortas (Ciudad Real), debido a las restricciones de movilidad aplicadas por la Junta de Castilla-La Mancha para tratar de controlar varios brotes de viruela ovina.

Al borde de una ansiada jubilación, desesperado por la espera y por no poder alimentar a sus animales con los pastos que encontraría ahora en las Tierras Altas sorianas, Del Rincón ha lamentado en declaraciones a EFE que las administraciones no le den una solución, más allá del ofrecimiento que este martes le ha hecho la Consejería para pagarles el pienso de su ganado, pero lo que él quiere es marcharse con su ganado ya.

«Hasta dentro de quince días no nos dan libertad para circular», ha explicado el pastor, quien no ha querido que los veterinarios hagan las pruebas de la viruela a sus animales, convencido de que no estar infectados, y con la única idea fija de que les dejen marchar: «No queremos nada más. No entienden el problema que tenemos ni lo quieren entender”, ha lamentado.

En el valle de Alcudia, según ha explicado Del Rincón, diez ganaderos y 15.000 ovejas están sufriendo estas restricciones, tras detectarse en septiembre un foco de viruela en Cuenca, mientras que él desplazó allí sus animales en noviembre.