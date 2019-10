Urkullu a EH Bildu: «¿Tanto cuesta decir que matar estuvo mal?»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que todas las formaciones vascas sin excepciones deben asumir una "mirada crítica" del pasado y del terrorismo de ETA, por lo que se ha dirigido a la izquierda abertzale para preguntarle: "¿Tanto cuesta decir que matar estuvo mal?".

Urkullu ha hecho estas declaraciones este miércoles a preguntas de los periodistas tras firmar un memorando sobre energía renovables con el Gobierno de la Prefectura de Fukushima (Japón) en el Palacio de Ajuria Enea.

El lehendakari ha lamentado que EH Bildu haya pasado de abstenerse en las votaciones de iniciativas parlamentarias críticas con los reconocimientos públicos a presos de ETA cuando salen de la cárcel a votar en contra, tal y como hizo la semana pasada en un pleno de la Cámara de Vitoria. "No sé si es un paso atrás, pero no es un paso adelante", ha afirmado.

"En lugar de pasar de la abstención a un voto favorable basado en principios y compromiso éticos y no partidistas se ha pasado a un voto contrario", ha señalado Urkullu, quien ha señalado que también estos días portavoces de EH Bildu y de Sortu está reclamando "relatos diferenciados" sobre la memoria.

En este sentido, ha insistido en que es necesario que todas las formaciones sin excepción compartan unas "bases mínimas de suelo ético, en las que se diga que matar estuvo mal". "¿Tanto cuesta decir matar estuvo mal? Es necesario llegar a un punto en el que todos podamos decir que matar estuvo mal", ha reclamado el lehendakari.

Urkullu ha denunciado que no es entendible que imputados en procesos judiciales lleguen a acuerdos con la Fiscalía y reconozcan su pertenencia a banda armada y que eso mismo "no lo puedan hacer" los presos de ETA. "No hablamos ya ni de perdón ni de arrepentimiento, solo de una mirada crítica al pasado para decir que matar estuvo mal", ha concluido.