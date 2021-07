¿Usted dice “pajita” o “cañita”? Pues ya se acabaron

En función del lugar, al sorbete utilizado para transferir líquido de un recipiente a la boca se le llama de un modo distinto. Aquí en Sevilla es común llamarlo cañita o pajita, pero en otras latitudes de España o del mundo también se conoce como pitillo, bombilla o carrizo. El caso es que, a partir de este sábado, la pajita y todos sus sinónimos pasarán a la historia. Al menos los de plástico, que son los más comunes y cuya venta queda prohibida. No en vano muchos establecimientos han empezado a dispensar ya otras cañitas alternativas y biodegradables.

Solo en nuestro país, se utilizan al día unos 13 millones de pajitas, y son unos de los residuos más recogidos en las playas. No solo contaminan y dañan la preservación de los océanos, sino que tardan entre uno y diez siglos en desaparecer. Por si fuera poco, y aunque tengamos de ellas una imagen inocente, están cubiertas con productos tóxicos que pueden provocar enfermedades.

A partir de este sábado, 3 de julio, España adopta una normativa de la Unión Europea que prohíbe la venta de platos, vasos, cubiertos, pajitas, bastoncillos y todo tipo de envases de polietileno para alimentos. La medida la aprobó la UE hace ahora dos años, el 5 de junio de 2019, y establecía como plazo máximo de aplicación el 3 de julio de 2021. Por lo tanto, a partir de este sábado queda prohibida la venta de cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, es decir, derivado del petróleo que se descomponen aparentemente pero que continúan contaminando y resultan incluso más peligrosos porque llegan al mar y se convierten en comida para los peces que luego terminan en nuestros platos.

El objetivo de la Comisión Europea es retirar del mercado los plásticos de usar y tirar. El Gobierno español es ahora quien adopta esta medida, aunque la directiva europea que lo regula no está transpuesta al ordenamiento jurídico nacional. La ley que contempla esta directiva fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 18 de mayo, pero no se prevé que tenga luz verde hasta la primavera del año que viene. En este sentido, la futura ley ha comenzado esta misma semana la etapa de escuchar a los sectores implicados y no comenzará su fase de ponencia hasta después del verano. La Subdelegación General de Economía Circular de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha indicado que las marcas deberán cumplir con las especificaciones de marcado de los productos de plástico de un solo uso desde este próximo sábado. El Ministerio reconoce así que el proyecto de ley está en tramitación parlamentaria y previsiblemente a la fecha de trasposición no esté aprobada, pero afirma que para cumplimiento a lo establecido en la directiva y “teniendo en cuenta el efecto directa de las directivas comunitarias” cuyo plazo de trasposición ha vencido, las prohibiciones son de “directa aplicación en España desde esa fecha”. Pese al limbo legal, el Tribunal de Justicia Europeo ha destacado que los jueces de cada país deben tener en cuenta el contenido de la directiva al interpretar las normas del derecho nacional.

La normativa lleva el nombre de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y también recoge un nuevo impuesto para envases de plástico no reutilizables.

Frente a la pajita de plástico de toda la vida, existen ya alternativas biodegradables como la pajita de caña de azúcar, de trigo, de manzana, de pasta o de papel. Además, entre las reutilizables también se encuentran la de bambú, la de vidrio y la de silicona.