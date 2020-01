Vox se manifiesta contra el Gobierno de Sánchez frente a los ayuntamientos

Vox ha llamado a los ciudadanos a concentrarse este domingo frente a todos los ayuntamientos de España como primera acción de oposición en la calle al Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Reivindica la identidad de España, su soberanía y la Constitución frente a un Ejecutivo "en manos de separatistas".

La concentración ha sido convocada oficialmente por la plataforma 'España Existe', muy próxima a Vox, y dirigentes del partido serán los encargados de leer un manifiesto que será igual en todos los municipios.

El texto, recogido por Europa Press, defiende una España "que no siente vergüenza de su identidad", que "no rechaza su épica ni su historia" y que es fruto del "esfuerzo y sacrificio" de sus antepasados". "Con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo", denuncia.

Vox hace en este manifiesto una llamada a votantes de todos los partidos, también de formaciones históricamente de izquierdas, "porque ellos son hoy los más estafados". A su juicio, hay "una mayoría" de votantes de izquierdas que no quieren que "su voto sirva para romper España".

"Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio", se oirá este domingo frente a los consistorios.

Se espera que la concentración más multitudinaria sea la de Madrid frente al Palacio de Cibeles, donde el propio Santiago Abascal será el encargado de reivindicar la historia de España, "forjada por generaciones pasadas y presentes", y que "debe ser guardada y protegida" para las generaciones futuras.

"Nos concentramos para exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad", reza el manifiesto.