Ya está: por Castilla llegó el fascismo

Las desgracias nunca vienen solas. Primero Putin se está adueñando de Ucrania y ya veremos si después llega hasta Tarifa, como predice el señor Zelenski que estará rompiendo negociaciones con Rusia y dejando morir a los suyos mientras no le diga lo contrario USA. Leo que a la actitud del señor Zelenski algunos la llaman resistencia heroica y otros provocar un suicidio en su pueblo. Para colmo de males, ahora el fascismo empieza a invadir Castilla-León, ¿qué será lo siguiente? ¿La guerra nuclear? O algo peor: que prohíban para siempre la Semana Santa y la Feria de Servilla. O que clausuren todos sus bares.

Moreno Bonilla: ¿no pasarán?

El señor Moreno Bonilla se apresura a decir lo que debe decir: que Andalucía no es Castilla-León, que él lo que quiere es un amplio apoyo al PP para que pueda gobernar solo, de lo cual se deduce que si necesita el apoyo de Vox para la investidura preferirá que gobierne el PSOE porque Vox, para arrimarle el voto, esta vez exigirá al menos una consejería y media y, si no se la dan, ¿también Vox permitirá que gobierne el PSOE con apoyo de las izquierdas a su izquierda? Bueno, vamos a dejar esto que falta todavía mucho para el voteo y a mí estas cuestiones me levantan dolor de cabeza, por lo menos. Es que no entiendo esa vergüenza que le tiene el PP a Vox cuando los de enfrente gobiernan de cualquier manera, ya me entienden, se ha dicho hasta la saciedad gracias a quienes gobiernan. Se ve claramente que el comunismo tiene más acogida que lo que llaman fascismo de Vox. Y mira que el comunismo está derretido...

Llega el desastre

Si el fascismo ha llegado y nadie sabe qué ha pasado, debo suponer que van a echar de Castilla y de León a los inmigrantes que pululen por allí sin papeles, que no entrará ni uno más si es de creencia islámica; que van a permitir que peguen y maten a las mujeres; que Castilla-León se va a autodisolver como comunidad autónoma para regresar al centralismo madrileño; que prohibirán los partidos políticos; que habrá que cantar loas a Franco en los colegios públicos antes de comenzar las clases; que largarán a la calle a los profesores subversivos; que quedará prohibido decir trabajadores y trabajadoras o ciudadanos y ciudadanas; que no habrá abortos y hasta que los zurdos serán obligados a escribir con la mano derecha.

Bueno, quizás exagere, pero desde luego la llegada fascista puede suponer el inicio de tales medidas y otras igualmente terribles. Ya tienen trabajo en las izquierdas y en el PP, las unas para insistir en lo que acabo de apuntar y en muchas más cuestiones y el PP para quitar hierro al asunto. Feijóo habrá pensado que ya podía haber cargado Pablo Casado con esa cruz, con lo a gusto que estaba él en Galicia.

El nuevo fascismo

Sin embargo, lo que yo leo es que el programa de gobierno PP-Vox para Castilla-León se va a desarrollar sobre 11 ejes temáticos y 32 acciones programáticas, y que contiene principios como los siguientes: los ciudadanos tendrán “un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León”. “Una ley de Desarrollo y Competitividad Rural, con un apoyo al medio rural, además de que en el documento firmado se incluyen medidas como priorizar la creación de empleo “estable y de calidad”, el retorno del talento, el fortalecimiento del tejido económico, con “especial incidencia” en el emprendimiento, además de favorecer la reindustrialización y aprovechar los recursos propios y el apoyo a las explotaciones mineras existentes y los proyectos previstos de minería”. “PP y Vox se comprometen a instar al Gobierno y a la UE a proteger el campo y la industria “de la competencia desleal” del producto extracomunitario; a apostar por el futuro del sector servicios, el comercio, el turismo, la hostelería y el transporte, y a impulsar el equilibrio territorial entre todas las provincias”.

Se reconoce el carácter “esencial” de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria; se ampliarán las zonas de regadío; se pedirá al Gobierno central un “equilibrio” entre la ganadería y la protección del lobo; se garantiza la sanidad pública, “reforzando las inversiones” para crear un sistema sanitario “cercano, gratuito e innovador”. “Ambas formaciones se comprometen a aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas, además de actualizar la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables”.

Asimismo, se comprometen a luchar contra la pobreza y la exclusión social, apoyar la familia “como institución básica de la sociedad y pilar del estado del bienestar”; a apoyar la natalidad con ayudas directas, conciliar la vida familiar y laboral, consolidar un modelo educativo basado en “en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico”; y exigir una EBAU única.

Acceso a una vivienda en condiciones de igualdad con especial atención a jóvenes y al mundo rural; mejorar la conectividad; consolidar a Castilla y León como referente cultural y protección del patrimonio; defensa del patrimonio natural y forestal y desarrollo de sus oportunidades son otras de las acciones recogidas en el acuerdo donde además se incluye el compromiso de trabajar por la dignidad, memoria y justicia de las víctimas del terrorismo.

Desde este acuerdo, ambas formaciones reclamarán una financiación autonómica “justa y solidaria”, garantizarán “transparencia y eficacia” en los fondos europeos, impulsarán una política fiscal “inteligente”, capaz de atraer y retener tejido productivo con una Administración “cercana, eficaz, austera y transparente”.

El fascismo escondido

Toda esta información y más, así como las protestas del partido Soria ¡Ya!, la tienen ustedes en El Independiente y en la Agencia Europa Press , entre otros medios. Soria ¡Ya! ha afirmado que Mañueco no ha querido atender a sus demandas para paliar los desequilibrios territoriales y en materia sanitaria. Los sorianos pidieron «destinar una partida del 12% de los fondos europeos de Castilla y León para corregir los desequilibrios en las zonas despobladas», y disponer de «una segunda ambulancia medicalizada y de un helicóptero para el transporte médico urgente a otros hospitales». «Desde el PP han considerado que estas demandas, calificadas como justas en las diferentes reuniones, no eran asumibles, por lo que han preferido llegar a un acuerdo con Vox, con todas las implicaciones que eso tendrá a lo largo de la recién estrenada legislatura», han transmitido Soria ¡Ya! Mañueco lo ha hecho, dicen, «aun a sabiendas de nuestra intención de abstenernos», también en la Mesa, lo que habría permitido al PP presidirla «sin necesidad de pactar con Vox».

Ahora a esperar los hechos que son los que hablan. Por el momento, no veo fascismo por parte alguna aunque, eso sí, seguro que todo es un engaño y lo han escondido en un lugar secreto como el que apareció en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a poco de llegar el “trifachito” de aquí de Andalucía a ocupar sus estancias. Feijóo, como se lo huele, ya le ha dicho al PSOE que tranquilo, que gobernará el que más votos tenga, de esa manera da cancha para que se perpetúe el ejecutivo actual con sus alianzas. Todo muy distraído.