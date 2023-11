Zapatero apoya la amnistía y ha votado un ‘sí’ «como una casa» en la consulta del PSOE

En esta línea, el expresidente socialista ha afirmado que los 178 diputados necesarios para sacar adelante la investidura y, también, la ley de amnistía "no están elegidos por el maligno", sino por "los ciudadanos de este país" y quienes "representan la soberanía en las Cortes Generales".

Rodríguez Zapatero ha bromeado, en este sentido, sobre las advertencias de la derecha del "fin de España y de la Constitución", tras asegurar que auguran "el fin del mundo" con la formación de un gobierno progresista. Sin embargo, ha recalcado que "lo único que finaliza es la expectativa de la derecha de gobernar, porque no va a gobernar esta legislatura", por lo que ha instado al PP a "aceptar su derrota". "No es el fin de nada, solo de los sueños de Feijoó", ha pronunciado.

"No les gusta que haya un gobierno socialista. Antes era el sanchismo, ahora es la amnistía y, si no, sería lo de su tía. Pero lo que no aceptan es que haya un presidente socialista", ha proclamado. "Por eso tenemos que votar y apoyar el sí", ha continuado.