13 mitos sobre los gatos que no debes dar por ciertos

No seré yo quien desmote los mitos que tienen estos bellísimo y desconocidos animales sino la doctora Carly Fox, experta en cuidados críticos y veterinaria de emergencias en el Centro Médico Animal de Nueva York y una de las máximas autoridades en cuestiones felinas del mundo.

Así sobre si a los gatos les gusta o no la leche la doctora Fox responde: «por desgracia los gatos a medida que crecen van desarrollando una intolerancia a lactosa. Sus cuerpos ni siquiera pueden digerir la leche. Cuando son gatitos, tienen una enzima llamada lactasa, que les ayuda a digerir la leche, porque tienen que beber la leche de su madre. Pero a medida que van creciendo, esa enzima, que suele estar muy presente, desaparece. Y es cuando son incapaces de digerir la leche. Si alimentas con leche a una gata mayor, o a cualquier gato después de haber sido destetado, no podrá digerirla. Aunque te parezca que se divierte mucho tomándola, les puede causar molestias gastrointestinales».

No obstante hay leche especial para gatos que no tiene lactosa y tiene un extra de taurina que es necesaria para la dieta del felino y es una parte importante del aminoácido que necesitan.

Otro mito sobre los gatos es que son animales nocturnos. Personalmente tengo tres de ellos y los tres viven al ritmo en el que vivimos en casa, por otra parte se llevan durmiendo casi todo el día, comen, beben, van al arenero, juegan un poco, se asoman a la ventana y a dormir... Sobre esta cuestión la doctora Fox indica que los gatos son crepusculares, Eso quiere decir que se mantienen activos durante el atardecer y el amanecer, lo que está muy relacionado con lo que acabas de decir sobre la caza. Así es como los leones cazan. Cazan al anochecer o al amanecer, y es donde pueden ver mejor a la presa, cazar y matar, y nuestros gatos domésticos evolucionaron a partir de estas criaturas. Se supone que son más activos por la mañana y por la noche, pero no necesariamente en mitad de la noche. Aunque algunos gatos lo son», se adaptan fácilmente a su entorno aunque por las noches les guste pisar la cabeza de su humano.

Realmente, ¿odian el agua? Podríamos decir que los gatos no son amigos del agua y tampoco del baño, prefieren asearse a su forma a ser obligados a tomar un baño que no les gusta nada.

¿De verdad piensan los gatos que su humana -su dueña es su madre? Otra cuestión interesante que no es real, la doctora Fox explica que piensan que eres su cuidadora y te necesitan, pero ya sabes que otra persona podría llenar ese vacío para tu gato rápidamente, honestamente. No creo que los gatos piensen que eres su madre, aunque haya algunas personas que lo piensen».

Más mitos sobre los gatos es que las mujeres embarazadas no se pueden acercar a ellos, ¿esto es así? Es una cuestión que tiene matices importantes: «es un mito muy extendido. Por favor, no te deshagas de tu gato si estás embarazada. Los gatos a veces pueden estar infectados con un parásito llamado toxoplasmosis, que puede ser expulsado a través de sus heces. Si lo coge una mujer embarazada, este parásito a veces puede causar defectos en el nacimiento o abortos, y eso es algo que querríamos evitar. Se debe limpiar la caja de arena diariamente ayudará con esto. No es conveniente dejar la caja de arena llena durante más de un día, porque eso podría aumentar la infección. Si necesitas limpiar la caja de arena, deberías usar guantes. Lo mejor que puedes hacer es que alguien limpie la caja por ti, lo que también es genial. ¿Quién quiere limpiarla? Es un descanso de solo 9 meses». Para evitar todo esto hay que hablar con el veterinario y el ginecólogo, pero sabiendo cómo es la vida con un gato y no de oídas.

¿Pueden ver en la oscuridad? Es otra verdad a medias, «los gatos tienen una gran visión nocturna. Tienen como una especie de espejo en la parte posterior de sus ojos. Y eso lo puedes ver al hacerle fotos a tu gato porque ves ese reflejo amarillo verdoso en la cámara, y eso es el espejo que está en la parte trasera del ojo del gato que le ayuda a reflejar la luz de alrededor para mejorar su visión nocturna. Y a esa área reflectora se le llama el tapetum» respondía a doctora Ann Honenhaus, del mismo Centro Médico Animal de Nueva York a Business Insider, también es experta en medicina interna y oncología. Fox, por su parte, decía: «los gatos no pueden ver en la oscuridad total. Todavía siguen necesitando un poco de luz en sus ojos para que rebote dentro del ojo. En una oscuridad tan completa no pueden ver, pero en un escenario de mucha oscuridad con un poco de luz, podrían ver».