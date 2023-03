5 motivos para incluir el tofu en tu dieta

Seguro que, si aún no has probado el tofu, has estado a punto de hacerlo en alguna ocasión. Quizás su aspecto o la opinión de algún amigo o familiar han sido las razones que han hecho que no forme parte de tu dieta, pero sus beneficios y propiedades harán que la próxima vez que lo veas en el supermercado no dudes en comprarlo.

El tofu es un alimento elaborado a partir de la soja. Se remojan los granos, se muelen y filtran. El proceso de elaboración es muy parecido al que se sigue en el del queso, coagulando y prensando el cuajo obtenido en forma de bloques regulares.

Este producto forma parte de la cultura gastronómica asiática y es muy popular en las dietas vegetarianas y veganas en todo el mundo. Se dice que el tofu llegó a Japón en el siglo VIII, aunque no fue hasta los 60 cuando, gracias al creciente interés por la comida saludable, se popularizó en Occidente.

Gracias a esto, muchos investigadores se centraron en este nuevo producto, demostrando todos los beneficios que la soja y el tofu pueden aportar a nuestra alimentación y salud. Y es que, el tofu es una excelente fuente de proteína vegetal, hierro, calcio y minerales como el manganeso, selenio, fósforo, magnesio, cobre y zinc. Asimismo, posee vitamina B1 y E, es rico en grasas y no contiene gluten ni lactosa, por lo que es un gran aliado para personas intolerantes.