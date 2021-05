Agorafobia: otro efecto devastador de la pandemia

Llevamos más de un año de pandemia. Durante todo este tiempo, no hemos parado de recibir casi a diario una gran cantidad de recomendaciones del tipo “guarde la distancia social”, o “evite los lugares cerrados”. Es imposible que esto no haya impactado en menor o mayor medida en un número concreto de gente. Es probable ahora que te cueste más compartir espacio dentro de un ascensor, sobre todo si estás rodeado de desconocidos. Y, ¿qué decir de las aglomeraciones de gente? Nos referimos a aglomeraciones tan comunes antes de la pandemia como la cola de un supermercado, un encuentro informal en un bar o montarte en un autobús para ir al trabajo. ¿Te has sentido incómodo?

Tiene toda su lógica. El hecho de ser conscientes que hay algo afuera que no vemos, pero que es capaz de provocar cerca de 80 mil muertos, nos resulta cuanto menos inquietante. Este miedo irracional se llama agorafobia, y estos son sus síntomas más comunes.