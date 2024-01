Algunos trabajos que barrerá la Inteligencia Artificial de aquí a 2025

En mi libro Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital, anoté: “Si metes al humano en una jaula aunque sea de barrotes de oro, terminará destrozándola”. Me refiero sobre todo al humano ilustrado y/o al tecnológico, que son los que conducen la evolución de la especie. En esa evolución se inserta la Inteligencia Artificial (IA). Sé que lo correcto es afirmar que se le deben aplicar normas éticas. Sin duda, será así y ya comenzamos a verlo. Dejémonos de futilidades. Esas normas tendrán que existir como existe la ONU. Nada podrá con el impulso humano tanto en la IA como en la filosofía o en las ciencias en general: aplicadas, experimentales, socio-humanas..., como nada pudo con el empuje cognitivo que, desde lo oculto, se estaba desplegando en la Edad Media occidental para explotar en lo que se llamó primero Renacimiento y luego Ilustración más revoluciones industriales y tecnológicas. Todo ello explica el mundo de hoy.

Cuando vivo y escribo empieza a dominar la sociedad de la Inteligencia Artificial (IA), impresionante y preocupante a un tiempo. Es otra fase evolutiva del mercado y del ser humano dejado en libertad –ya imitado fuera de Occidente- aunque la cultura ideada por el propio humano para no autodestruirse pretenda ponerle puertas al campo con esos conceptos llamados ética, moral, deontología. Como digo, creo que van a ser bastante inútiles si el humano ha sido poseído por sus propias creaciones, concretadas de siglo en siglo. Salvo que se dé una reacción que persigue sobre todo con su deseo. Salvo que la especie reaccione desde sus bases más jóvenes, si es que la determinación de la conciencia por lo otro no es total o está en estado muy avanzado.

Algunos de los efectos post-humanos del asalto del mercado para el siglo XXI los tenemos resumidos en este texto que repesco de otro escrito por Aitor Jiménez Villar en 2018 en el diario El Economista :

Los 5 trabajos que nos robarán los robots antes del 2025

La tecnología avanza a pasos agigantados y el mercado laboral tiene que adaptarse ofreciendo nuevos perfiles profesionales que asuman estas nuevas y crecientes necesidades. Es por ello que en pocos años (algunos visionarios dicen que incluso antes del año 2025) la mayoría de puestos de trabajo serán absorbidos íntegramente por la robótica y la inteligencia artificial. Nos encontramos por tanto ante un nuevo escenario que incita a la reflexión acerca de cambios drásticos en la configuración del contexto laboral en el que habrá que integrar nuevas legislaciones, normativas y leyes que regulen a estos robo-trabajadores que tanto necesita nuestra sociedad. Este futurista mercado laboral plantea asimismo nuevos dilemas morales, éticos y organizativos donde se deberá definir un marco que permita la convivencia efectiva entre la mano de obra humana y la de los robots.

Millones de puestos de trabajo serán repensados y se verán afectados por esta nueva ola tecnológica. Como ejemplo podemos destacar estas 5 profesiones:

1. Médicos

Los robots ya se están utilizando en la medicina actual sobre todo en actividades enfocadas al diagnóstico de enfermedades y a intervenciones que requieren de cirugía avanzada. Un robot en este tipo de intervenciones puede llegar a niveles de precisión imposibles para un médico humano. Un caso reseñable en este ámbito es el Sistema Quirúrgico Da Vinci, un equipo de cirugía robótica desarrollado por la empresa norteamericana Intuitive Surgical. Da Vinci es capaz de realizar varios tipos de cirugías de forma menos invasiva que otros procedimientos tradicionales. El cirujano lo controla y programa, por lo que siempre hay un humano que supervisa en todo momento la operación.

2. Obreros de la construcción

Los empleos de ejecución manual como la construcción también están bajo amenaza por la automatización e implantación de sistemas inteligentes en ciertos procesos.

La tecnología SAM (semi-automated mason, o albañil semi-automatizado) es un sistema de construcción automatizado que pone ladrillos cuatro veces más rápido que un obrero humano. SAM es capaz de colocar hasta 1.200 ladrillos al día, frente a los 300 o 500 que alcanza a colocar un albañil estándar. Este robot requiere de un hombre que “vigile” a SAM para completar las tareas más avanzadas pero el uso de esta tecnología puede llegar a reducir la dedicación de unos 3 albañiles que se requeriría para hacer el mismo trabajo.

3. Camioneros y taxistas

Dentro de menos de 10 años una tercera parte de todos los camiones se moverán por las carreteras de forma autónoma. Así lo afirman los expertos. Si tomamos como referencia el dato de que en EEUU hay casi 4 millones de camioneros es el momento de replantear la adecuación de esta profesión. Además, la empresa Otto Motors, compañía fundada por un grupo de exempleados de Google y apoyada financieramente por Uber, tiene el objetivo de crear el futuro de la conducción autónoma dejando, de este modo, obsoletos a camioneros y taxistas. Como pronunció el CEO de la empresa Uber, su servicio sería mucho más económico y sus ganancias mayores si no hubiera “que pagar al otro tipo (conductor) en el auto”. No es descabellado pensar que en los próximos años las ciudades de todo el mundo dispondrán de taxis autónomos como ya está probando el propio Uber en ciudades como Singapur.

4. Asistentes jurídicos y analistas financieros

Según un informe de Deloitte Insight: el 39% de los cargos en el área jurídica estaba previsto que fuera automatizado para el año 2025 o antes. Tareas como la revisión de documentos y la búsqueda de datos necesarios para los diferentes casos legales son actividades que se verán mejoradas con el uso de la inteligencia artificial.

En la actualidad la utilización de la robótica se circunscribe a gestiones básicas de auditoría, búsqueda de información en internet y revisión de contratos, pero su alcance, sin duda alguna, será mayor en el futuro. En el caso de los analistas financieros, la robótica e inteligencia artificial tendrá la capacidad de detectar tendencias y generar proyecciones financieras de manera más rápida y con mayor exactitud.

5. Cocineros y camareros

Otro sector que corre peligro es el de la hostelería. Algunas previsiones dicen que en menos de 5 años los robots podrán llegar a sustituir a una gran parte de los cocineros y camareros en todo el mundo, sobre todo en las cadenas de alimentación rápida. Como indica el experto tecnológico Pedro Diezma: “Ya hay restaurantes a los que vas, sacas un ticket de una máquina con la comida que quieres y un camarero te la lleva a la mesa, así que mi pronóstico es que en este tipo de restaurantes todo el servicio dependerá de robots”.

Jiménez Villar anotaba, además: “En breve también podremos leer artículos como éste escritos por sistemas de inteligencia artificial pero mientras tanto, y por unos años más, habrá que seguir tecleando humanamente para que este blog siga vivo”.

Ya se pueden escribir mediante la IA textos como el anterior, pero vamos a ver si no mitificamos tanto un fenómeno que tiene ocupados y dándole vueltas a cientos de pensadores y científicos por no decir miles. Por el momento, la IA se deriva de un hacer tecnológico, diacrónico, no de la capacidad sincrónica y de respuesta de la mente humana. Desde que Ramón y Cajal demostró la interactividad neuronal estamos intentando comprender nuestro cerebro. La IA podrá resolver problemas muy relevantes. Su capacidad de improvisación para afrontar las graves encrucijadas por las que ha transcurrido la vida humana aún está por ver.