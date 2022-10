Aparición del fantasma de la Cuesta de las Doblas en Sanlúcar la Mayor

Hay muchos casos que nos hablan de apariciones de carretera y muchas leyendas urbanas que se fijan en la figura de la «chica de la curva» para poner un punto de terror en sus narraciones. Se tiene por una leyenda urbana pero... ¿Y si fuera real? ¿Y si hubiera testimonios de personas que, directamente, lo hayan vivido? Es lo que le quiero narrar.

No hace demasiado tiempo, en el transcurso de una ruta, tuve la ocasión de hablar con un guardia civil. Al hombre le interesaban estos temas y, al concluir el recorrido, nos quedamos hablando. Mes de julio, calor de justicia pero con tiempo para escuchar «algo» que me tenía que contar: «Hace unos años, estando destinado en Sanlúcar la Mayor nos pasó algo que no podré olvidar jamás. Era de noche, ya tarde, circulábamos por la cuesta de Las Doblas, entonces vino a una chica que bajaba, descalza, por la misma. A mí me llamó mucho la atención ese detalle, alguien descalzo a esas horas... Algo debió haber sucedido» decía nuestro testigo.

«Claro, el coche pasó de largo pero mi compañero y yo nos miramos y pensamos lo mismo, con la precaución necesaria hicimos la maniobra y dimos la vuelta pero la sorpresa es que no la volvimos a ver y en ese punto pocas escapatorias hay. Subimos varias veces la cuesta y no había nadie, y menos a esa hora, que podrían ser las 2 de la mañana. ¿Qué pasó con la aquella muchacha? Pues no lo sé« decía con cara de extrañeza pese al tiempo pasado.

«Al llegar al cuartel se lo consultamos al sargento, le contamos lo que nos había pasado, y nos preguntó sobre el punto en el que la vimos, entonces el hombre sonrió maliciosamente y nos dijo: «es el fantasma que se aparece en ese punto, no digáis nada, será mejor» y fue lo que me llevó a consultar lo que había sucedido allí« concluía.

Trágico accidente

Hay que viajar hasta el 10 de junio de 1973 para saber qué pasó en este mismo punto de la vieja carretera nacional 431, entre el kilómetro 568 y 570 -hoy es llamada A-472-. Eran la 1:30 h. de la madrugada cuando un autobús, con 49 pasajeros, sufría un accidente y se despeñaba por el barranco. Hasta 40 metros de caída en una curva muy peligrosa que tuvo como triste balance la muerte de 8 mujeres y 41 heridos. El autobús iba en dirección a El Rocío con motivo del lunes de Pentecostés.

Es un «punto negro» donde, desde el año 1937, se ha cobrado ya más de 70 accidentes y 100 víctimas. Cabe recordar otro accidente, el 21 de mayo de 1961, en el que murieron 22 personas y 43 resultaron heridos en un accidente de otro «autobús» de personas, vecino de La Macarena y de Triana- que partieron desde la calle Parras con dirección a El Rocío. El «autobús» no era tal sino un camión habilitado con tablones donde se sentaba el «pasaje» y sobre las cuatro de la mañana, por exceso de velocidad, acabó saliéndose del trazado y acabando en el fondo del barranco.

El 9 de abril de 1937 perdían la vida en este mismo lugar 16 personas y 35 resultaron heridas.

Hoy día aquel tramo está debidamente señalizado, bien asfaltado y controlado por la Guardia Civil pero hace años no era así y las imprudencias se pagaban, tal vez, debido a ello, esa «chica de la curva» recuerde lo que pasó en ese mismo lugar y que acabó con la vida de tantas personas. ¿Una advertencia?