Calzado femenino para este verano 2021

El verano es el momento que esperamos todo el año para lucir nuestras mejores sandalias. Durante el resto del año, el zapato que utilizamos no nos da mucha variedad de formas o tipos. Con la llegada del buen tiempo, el abanico de posibilidades se abre. Ya no tenemos que proteger nuestros pies del frío o la lluvia y podemos lucirlos como no lo hemos hecho el resto del año. La moda de este 2021 es amplia, ofreciendo diferentes opciones que son fáciles de adaptar a los diferentes gustos. Así que queremos ponértelo fácil y contarte cuál es el calzado de moda de mujer de este verano. Ponte al tanto de lo que se va a llevar este verano y ve preparando tu zapatero.

Kitten heels, bailarinas y slippers

Los Kitten heels, también conocidos como tacón francés, consisten en sandalias con un tacón pequeño, de unos 3 - 4cm de altura. El tacón de estos zapatos se vuelve tendencia en cuanto a comodidad, dejando atrás los grandes taconazos. Ideales para cualquier momento del día, dando un toque de elegancia a cualquier look. Además, este año vuelven a ser tendencia las bailarinas, aunque quizá podría afirmarse que nunca dejaron de serlo. Las bailarinas vuelven a estar de moda este verano. Algo normal tratándose de un zapato tan simple y cómodo pero que a la vez puede ser tan elegante y sofisticado. Por otro lado, ¿quién dijo que no era posible sacar las zapatillas de andar por casa a la calle? Efectivamente, este tipo de zapato está de moda, así que no te preocupes por llamar demasiado la atención. Ofreciendo una comodidad extrema, los slippers pueden ser la combinación perfecta. No olvides echarle un ojo a las de acabado furry.

Atados al tobillo y alpargatas

Este tipo de calzado puede ser de tiras, cuerdas o incluso pañuelos. Con ellos, harás que tus tobillos y piernas no luzcan tan “vacíos”, siendo la opción ideal para cuando lleves shorts o faldas. Además, otro tipo de zapato que puedes usar atado al tobillo son las alpargatas. Este calzado forma parte de un gran bloque de sandalias (romanas, deportivas, de dedo...). Estos tipos de zapatos son muy cómodos y los puedes encontrar con o sin cuña, para estilizar aún más tu figura. Las alpargatas de mujer se caracterizan por su suela de esparto (u otros materiales dependiendo del origen). De ahí vienen otros de sus nombres como esparteñas o espardeñas, o el más internacional: espadrilles. Aunque se trate de un calzado aparentemente simple, existen numerosos tipos de alpargatas: de plataforma, de cuña, con cordones, diferentes tejidos... Aquí puedes echarle un ojo a los espadrilles de moda para esta temporada.

Chunky flip flops y zuecos