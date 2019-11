Comer hasta decir basta, gratis y ganando dinero

González fue la primera persona en España en crear un canal dedicado exclusivamente a los retos de comida . «Decidí comenzar en 2015 y me costó mucho editar mis primeros vídeos porque soy autodidacta. Al principio tenía que hacer muchas horas de investigación para localizar locales donde hicieran retos de comida y cuando creamos nuestra página web, la mayoría de los restaurantes no nos tomaban en serio y no nos hacían ni caso».

Joe ha explicado a El Correo de Andalucía que «Antes de que nadie en España supiese de su existencia hice mis primeros retos en 2.006, en Estados Unidos. Cuando participé en mi primer concurso en 2013 en España descubrí que esto se me daba bien y empecé a plantearme la posibilidad de popularizar esta práctica en mi país . Y, vaya, lo he conseguido».

Para Joe, el organizador del viaje, la ruta del Misisipi también se le indigestó, pero por otro motivo . «La peor experiencia es haber confiado en otros comedores, como me ocurrió con Iván Foodchallenge, a quien pagué un viaje a Estados Unidos y le abrí las puertas de mi casa y de mi canal para que participase en la aventura más grande que he creado y acabó traicionándome a mí y a todo mi equipo después de demostrar que lo único que quería era aprovecharse de nuestro éxito para dar a conocer sus habilidades comiendo. Sin duda, es mi peor experiencia».

Hemos enseñado algunos de los vídeos de nuestros protagonistas a la nutricionista deportiva Sheila Nicolás, quien regenta el gimnasio Entrena-T. Ella asegura que «esta práctica no es nada saludable e incluso puede ser muy perjudicial para la salud digestiva. Ningún exceso es bueno, aunque se trate de comida sana».

También alerta de los problemas que pueden aparecer tanto a corto como a largo plazo. «Es una sobrecarga en muy poco tiempo por lo que estamos forzando a nuestro organismo a metabolizar de manera poco funcional estos alimentos. Con el tiempo podemos sufrir gastritis, dispepsia funcional, distensión, sobrepeso, picos de presión sanguínea, parálisis estomacal al extender el estómago más allá de su capacidad».

Está claro que no todo el mundo puede dedicarse a este mundo y que tanto Joe como Mandel y como Iván son profesionales de la materia y tienen una preparación muy amplia.

De los tres, sólo Joe puede ganarse la vida haciendo estos retos. «No es fácil empezar. Ahora hay demasiada gente que se dedica a esto, por lo que sacarle un rendimiento económico ya no es fácil. Para sacar rendimiento económico hay que conseguir notoriedad en redes sociales, un canal donde focalizar la publicidad. No se gana dinero sólo comiendo. Excepcionalmente puedes ganar concursos, y hay restaurantes que dan dinero por ello, pero no los suficientes como para ser un profesional en España» y explica que «esto no sólo es comer... comer comemos todos, se trata de hacerlo llamativo. Es el fruto de años creando contenido para que la gente se interese por la historia que cuento a través de mis enfrentamientos a la comida. No me va nada mal» asegura Burguerchallenge.