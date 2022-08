Cómo gestionar los 100 mensajes por hora de los grupos de WhatsApp de padres

No sería la primera vez que un padre pregunta si alguien tiene la chaqueta de su hijo, y recibe una oleada de mensajes de «yo no la tengo»; es por este motivo que Ramsan recomienda en una entrevista con Efe que se establezcan desde un principio normas claras y, de este modo, crear «un clima más positivo».

Aunque en un principio estos grupos de WhatsApp de padres sirven para mantenerse informados de las cuestiones escolares, terminan tratándose temas que nada tienen que ver e, incluso, se convierten en un foco de trifulcas en donde muchas veces los profesores acaban involucrados.

«Ante todo se debe dejar clara la finalidad del grupo», destaca Ramsan, por lo que recomienda que cada cierto tiempo se recuerden las reglas establecidas, como puede ser que únicamente se hable sobre las cuestiones escolares que afecten a toda la clase y, de esta forma, «el grupo no pierda su utilidad».

Por ejemplo, en el caso de celebrarse un evento concreto -festival de Navidad, exhibición deportiva, etc- en el que no están involucrados todos los niños, se debe hacer un grupo paralelo para no saturar con detalles del acontecimiento al resto, añade el responsable de Incibe.