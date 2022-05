¿Conoces las casas más encantadas del mundo?

Se dice que los indios americanos maldijeron a los Winchester por su “demoniaco” invento y pronto se comenzaron a cumplir los más negros presagios: William Winchester sufrió tuberculosis y murió, una de sus hijas también lo hizo del mismo padecimiento. Fue su viuda la que seguiría con esa saga maldita cuando se trató de suicidar y se salvó gracias a los religiosos de la iglesia presbiteriana pero sufría de alucinaciones. Heredó una enorme fortuna de la que no puedo disfrutar, incluso se hizo una seguidora del tema espiritista y fue los propios médicos los que le dijeron que no encontraban ningún mal.

Sea lo que habite en la casa lo que sí está claro es que se ha quedado impregnada de la energía de casi todos sus inquilinos sin la necesidad que allí ocurriera tragedia alguna, ya que la aparición de los soldados y los hombres mutilados no tienen ningún tipo de explicación al no haberse librado ninguna batalla por la zona colindante al edificio. Parece como si esa impregnación fuera de las vivencias que tuvo el general en primera persona. La casa está llena de energía, se ha alimentado de cada uno de sus inquilinos y dan lugar a las diversas manifestaciones que allí se acontecen. Sin duda es un lugar en lo que lo insólito permanece atado en el tiempo.

Los dueños del museo han informado que una noche después de cerrar empezaron a hacer fotos de la casa y, al revelarlas, se encontraron con algo que no estaba físicamente allí, dos soldados de la guerra civil perfectamente ataviados con su uniforme, de pie al lado de una ventana y mirando hacia fuera. Evidentemente no había nadie allí en ese momento y mucho menos vestidos con el uniforme confederado.

Según escribe el autor Victor C. Klein sobre esta casa en su libro Fantasmas de New Orleans 1996 “Los hombres con miembros mutilados y rostros quemados se arremolinan en una danza confusa de la muerte” y “Los caballos y las mulas aparecen y son sacrificados por la metralla y los proyectiles de cañón. El olor a ocre de la sangre y la decadencia impregna la atmósfera inquieta”

No fue hasta dos décadas más tarde cuando se empezó a hablar de los hechos insólitos que allí estaban ocurriendo. Pero extrañamente no todos los fenómenos que se manifiestan en esa casa tienen que ver con el tiroteo ocurrido hacía unos años antes. Lo que habita en esa casa también es anterior, de la época del general confederado, hecho extraño ya que ni en la casa ni en la zona cercana a ella tuvo lugar ninguna de las batallas de la guerra civil americana.

Sea como fuere, queda mucho por descubrir en este caso. Lillian y Edwin, por supuesto, decidieron mudarse y renunciar a su sueño, al menos de momento. El inmueble se vendía de nuevo no hace mucho por 329.000 dólares, aunque ahora mismo aparece adjudicado, y hay rumores en la zona que hablan sobre si no sería buena idea organizar tours u ofrecer estancias “pintorescas”. Sólo el tiempo dirá cómo continúa la historia.

Varios programas de televisión, como Ghost Hunters, Ghost Adventure y My Ghost Story, entre otros, han investigado en el lugar. Durante estas investigaciones se registraron voces, una de ellas diciendo “apretar todas las gargantas” (squeeze every throat) y otra que, al preguntar quién era el propietario de la casa, respondió “Lillian”, que de hecho, era la dueña en aquel momento.

Así, el Sr. Gonzalez narra lo siguiente: “Vi un hombre aparecer a plena luz del día en lo que era mi oficina. Cuando lo miré, me estaba mirando pálido, con los ojos muy negros. No lo esperaba y comencé a temblar”.

Nuestros protagonistas no tardaron en escuchar rumores que afirmaban que la casa se hallaba encantada. Al principio, Edwin pensaba que no eran más que habladurías, hasta que tuvo lo que él mismo llama una experiencia que le cambió la vida. Las manifestaciones no se hicieron esperar, pronto empezaron a escucharse voces en el sótano, portazos inexplicables a altas horas de la madrugada, objetos que se movían solos, plantas que se volcaban sin razón aparente e incluso pasos y figuras misteriosas por los pasillos. El piano sonaba sólo, se escuchaban pasos, sobre todo en la segunda planta, subiendo y bajando por la escalera, una figura infantil y una criada que parecía muy ocupada.

Esta es la historia de una pareja que se enamoró de una casa o, tal vez, no sólo sea eso... Quizá se trate más de la historia de esa en particular, del tipo de casas que tienen un encanto especial y la cualidad de que quien se para ante ellas desee inmediatamente habitarlas. Suelen ser casas con carácter propio que invitan a entrar, a sentirse cómodo en ellas o, tal vez, no tanto...

Cuando se habla de un lugar encantado, es fácil que salgan a relucir hechos escabrosos, desafortunadas historias familiares, demencias incontroladas, entidades o posesiones demoníacas... Todo ello viene a alterar la paz de lugares que, en otro caso, hubieran pasado sin pena ni gloria por las páginas de la historia de la edificación.

Esos son, de hecho, los ingredientes principales de una pequeña casita encantada conocida como la casa de los Wyatt o la casa de Maple Street. Se encuentra en la ciudad de Ithaca, en Michigan, y fue construida casi al mismo tiempo que se fundó aquella, hacia 1871, por lo que forma parte de la historia de la localidad. No es una gran mansión de las que solemos imaginar al visualizar un edificio encantado, pero su diseño sinuoso y poco funcional hace que no sea agradable vivir en ella.

Cuenta con un sótano grande y dos plantas superiores. Es bastante difícil moverse por la casa, ya que las habitaciones están muy aisladas unas de otras, ofreciéndote una escalofriante sensación de soledad. A esta idea contribuye también el hecho de que la planta superior esté cerrada por una puerta que la separa de la planta principal, lo que, por lo general, suele resultar bastante incómodo, porque te aísla del resto de personas que estén en la casa.

La edificación fue construida por y para Joseph Wyatt y para su esposa Sarah. Joseph no era un hombre especialmente rico, pero vivían de forma más o menos acomodada. Pero todo se torció. Al parecer, Sarah no pudo darle hijos a Joseph a pesar de que éste los deseaba fervientemente. Es más que probable que no fuese ella la causante de dicho infortunio y que fuese él quien no podía concebirlos, si bien la culpa recayó sobre ella, algo que tampoco era poco frecuente en la época: la virilidad de un hombre era una cuestión casi de estado y solía ser la parte femenina de la pareja la que soportaba el peso de ese tipo de problemas.

Joseph, que al principio adoraba el piano y pasaba largos ratos tocando para sí, fue frustrándose cada vez más y más. Poco tiempo después, acabó convenciéndose a sí mismo de que la oscura razón de que Sarah no pudiera darle hijos, pues ni siquiera se planteaba que él mismo fuera estéril, era que ella estaba poseída por un demonio que lo hacía imposible. El objetivo de esa supuesta entidad demoníaca era nada menos que causarles el mayor sufrimiento posible.

Convencido de ello, Joseph acabó por atacar a Sarah con un cuchillo bien afilado con la no muy sana intención de finalizar la posesión sacando al demonio de su cuerpo a través de su sangre. Ni que decir tiene que no tuvo éxito y que Sarah murió rápidamente. Él, temeroso del ridículo y de lo que dirían las habladurías de la gente, la enterró el cuerpo en un bosque alejado de la casa, también con la intención de alejar de la casa a los demonios que la poseían. Hasta su muerte, en 1910, él permaneció totalmente convencido de que no había matado a su mujer, sólo a un demonio.

Matthew y Cynthia Kinney adquirieron la casa y le hicieron algunas reformas.. No se tiene demasiada información sobre su experiencia, pero sí se sabe que pidieron oraciones y consejos sobre presencias demoníacas a la comunidad presbiteriana local. ¿Acaso Joseph Wyatt no andaba errado? La cuestión es que para 1930 le vendieron la casa a una mujer llamada Isabel. Los vecinos pronto empezaron a quejarse de los ruidos que provenían de allí, gritos, golpes, incluso sonidos de piano... Hasta que una noche la pudieron ver corriendo despavorida por la planta superior, agitando la cabeza y los brazos muy asustada. Finalmente fue internada para que no se hiciera daño a sí misma. Cuando fueron a buscarla, encontraron marcas de golpes en las puertas del sótano. Isabel dijo que el piano no paraba de sonar y que había golpeado la puerta para dejar de escucharlo. También los vecinos habían escuchado el instrumento, pero no había ningún piano en la casa cuando lo revisaron.

Durante más de 60 años, la casa ha estado en manos de la misma familia, hasta que ha sido recientemente vendida. Así, uno de sus miembros que prefiere no dar su nombre, narra la historia de la casa, así como la experiencia que algunos de ellos han tenido en.

“(Mis abuelos) empezaron a arreglar la casa con el poco dinero que tenían. Pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. (...) Las experiencias van desde extrañas fotografías (...) hasta otras más terroríficas”. “Mi abuelo estaba en el baño y vio como el rollo de papel higiénico desenrolló por completo ante él. Mi madre vio (...) el pomo de una puerta girar solo y abrirla, estando vacía. Esto ocurrió a las dos de la madrugada, una hora que parece significativa en las cosas vividas en la casa. Semanas después, escuchó una voz demoníaca que le decía “¿¡Qué estás haciendo aquí!?” (...). Un día, en la habitación principal, ella estaba doblando ropa y vio como el jarrón de flores secas giraba, primero despacio y luego cada vez más rápido, para luego flotar tras ella y estrellarse en la pared”. “Mi tío dice que vio una mujer ensangrentada aparecer en mitad de la noche, (mirándolo a apenas un par de metros)”. Convencidos de que “algo” no quería que estuvieran en la casa, decidieron venderla recientemente.

Al publicarlo en la red, otro usuario, también anónimo, deja un comentario indicando que no encuentra rastro de ningún Joseph Wyatt que haya vivido en Ithaca, mientras otro cuelga un post bastante ilustrativo: “Bueno, creo que mi hermana es la propietaria actual de esta casa y estos hechos explican muchas cosas”. Quizá una de las peores casualidades que puedes encontrar en un tu vida es comprar una casa encantada sin saberlo.

Son casas encantadas del mundo, casas del terror, lugares donde no querría quedarse a pasar la noche... ¿Se atreve?