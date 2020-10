Consumo advierte sobre los disfraces infantiles para Halloween

Ante el incremento en las ventas de disfraces y complementos relacionados con la próxima celebración de Halloween, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recomienda comprobar la información del etiquetado de estos productos, que tienen la consideración de juguetes si van destinados a menores de 14 años, prestando especial atención a las instrucciones de seguridad y a la presencia del marcado CE.

Según detalla en una nota de prensa la Consejería de Salud y Familias, de la que dependen los servicios de Consumo en Andalucía, este símbolo acredita que el artículo cumple con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa europea para los productos destinados a ser utilizados por la población infantil.

A la hora de adquirir productos de este tipo, se recomienda comprobar que la información de la etiqueta figure en español y que permita identificar adecuadamente a la empresa responsable y sus datos de contacto. Se deben adquirir productos adecuados para la edad del niño o de la niña que los va a utilizar, y evitar los disfraces con estereotipos sexistas o hipersexualizados.

Además, la Junta pide prestar especial atención a los consejos de uso y advertencias de seguridad, para evitar riesgos innecesarios. En este sentido, señala como importante verificar que los productos dirigidos a la población infantil no contengan piezas pequeñas que se puedan desprender y ser ingeridas, no tengan bordes cortantes y estén fabricados con materiales no inflamables. Estos productos tampoco deben llevar cordones en la zona del cuello para evitar estrangulamientos, y si los llevan en otras partes han de estar convenientemente asegurados.

En el caso de las máscaras, es importante comprobar que cuentan con suficientes orificios de ventilación, para evitar riesgo de asfixia. En cuanto a los productos de maquillaje, hay que revisar detenidamente sus componentes, así como la fecha de caducidad antes de utilizarlos para evitar posibles reacciones alérgicas. Si se van a adquirir lentillas decorativas, es importante hacerlo en establecimientos que cuenten con personal especializado.

Por último, la Junta aconseja informarse sobre la política de devolución del producto antes de hacer la compra, y pedir siempre el ticket o la factura, imprescindible para efectuar cualquier reclamación, devolución o cambio del producto, y en el que deberá figurar el NIF y/o la razón social de la empresa. Asimismo, recomienda, siempre que sea posible, realizar las compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que de esta manera se garantiza que cualquier posible discrepancia pueda quedar resuelta de forma rápida y gratuita.