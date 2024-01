Cruzcampo reúne en Sevilla a los protagonistas de la campaña ‘Gitana’

"De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto", cantó Camarón en el descanso de la grabación de su disco "Soy gitano". Un audio que ha estado guardado durante más de 30 años y al que "se le ha quitado el polvo" en el momento perfecto, ha asegurado María Ruiz, portavoz de la marca.

"Era una época en la que no había tantos adelantos como ahora, por lo que el disco se grabó casi en directo", ha comentado José Fernández, Tomatito, guitarrista del cantante.

La música ha jugado un papel importante en la creación de este nuevo anuncio de cerveza y Derby Motoreta's Burrito Kachimba ha sido el grupo encargado de darle ritmo a la pieza audiovisual.

Su tema "Gitana", que nació de la propia improvisación del grupo andaluz durante la grabación de su primer disco, ha sido el elegido como banda sonora de la misma.

Tras el éxito, hace tres años, de un anuncio en el que Lola Flores, gracias al 'deepfake', cobraba vida para reivindicar el acento andaluz, se estrena ahora este nuevo 'spot' destinado a devolver a la actualidad a grandes iconos de la cultura andaluza.