Cuando una esquela se convierte en una declaración de amor

Nunca es plato de buen gusto ver el nombre de una persona que conoces en la sección de esquelas de un periódico. Éstas las hay de muchos tipos: formales, con su toque de humor negro, las básicas... pero la que este domingo conmocionó las redes sociales fue una auténtica carta de amor.

José María, cuando mandó el texto al periódico El País con el texto que escribió para conmemorar el aniversario de la ausencia de Pilar, nunca se imaginó que se formaría tal revuelo.

«Hola Pilarita. Hace un año la vida se nos acabó, más para ti que para mí, que continúo viendo pasar los días intentando comprender por qué te toco a ti.

En contrario a la lógica aceptar que no sigues a nuestro lado, merecías haber dispuesto de tiempo para ver crecer a Gael y Dante.

Dicen que debo acomodarme a un nuevo presente, pero ¿cómo se llena tu ausencia?, ¿cómo aprendes a dormir sin sentir el calor de tu cuerpo? ¿cómo aprendes a despertar sin verte en la cama?, rechazo la llegada de la noche y del amanecer.

Te esforzaste y me ayudaste a esforzarme para dar futuro a la familia que formamos. Tu vocación siempre fue ser útil, estabas al lado de quien te necesitaba sin pedir nada a cambio, eras así, pura bondad y amor. Como mujer, madre y esposa tu legado es maravilloso, hiciste más de lo que podías, más de lo que debías y diste más afecto del que recibiste.

No estás aquí, pero no te has ido, el pasado está presente en mí. Tu móvil sigue activo, llámame cuando quieras para vernos. Te mando muchos besos».