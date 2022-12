¡Cuidado!: la Navidad y las nuevas estafas ya están aquí

El primer fraude que he vivido, y que no he picado, ha sido el de un Whatsapp de un individuo no registrado en mi agenda de teléfono que me indicaba: “Te he hecho un Bizum ahora mismo por error de 120 euros, ¿podrías devolvérmelo?”; lo primero que hago es controlarlo en mi cuenta corriente y observo cómo no hay ningún Bizum realizado, espero unos minutos y no llega nada mientras mi interlocutor se pone nervioso: “No me oyes, que trabajo en el banco” y mi respuesta es contundente: “No te conozco y también trabajo en el Banco, dime tu extensión o número se sucursal y te llamo”.

¡Oh!... Se hace el silencio y soy yo el que le insiste: “tengo tu teléfono, tengo tus datos, dime de qué sucursal eres, ya sabes de las estafas por Bizum y el protocolo que tienen si es que trabajas en un banco, si no me lo dices tendré que informar a Seguridad y a la UDI”, se pone nervioso: “No no, me he debido equivocar, perdona”. Respuesta: “Perdona no, dime tu extensión o sucursal”. Respuesta: “Mira que no te estoy engañando, que lo dejes ya”. “No, no lo l voy a dejar, ahora mismo te denuncio por intento de estafa, tú mismo” y denunciado se quedó, la Policía Nacional ya sabe cómo actuar contra estos espabilados. Pero tenga cuidado porque esto le puede pasar a usted también con cualquier otra cantidad. Revise bien su cuenta corriente, lo que le entra vía Bizum y lo que sale, y sobre todo el contacto quién es, haga captura de todo y si es preciso: denuncie.