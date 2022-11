De hacer lápidas a diseñar ‘El Hobbit’ y giras de McCartney y Britney Spears

De formación autodidacta, Zabala se recuerda de niño como “una de esas personas que solo están centradas en una cosa” que, en su caso, era el dibujo, aunque sus padres “en aquel entonces” le decían que “eso era muy bonito, pero que del arte no se vive”.

Cuando el escultor valenciano Rafa Zabala pensaba que “del arte no se vive” no preveía que su carrera profesional lograría salir del sector fúnebre y de la televisión nacional y dar un enorme salto internacional, trufado con grandes nombres estelares del pop y superproducciones cinematográficas.

“En esa época me llamaron de la empresa Industrial Light and Magic, fundada por George Lucas, y me ofrecieron trabajar para ellos en Singapur”, relata Zabala, que volvió a trasladar a su familia al otro lado del mundo para trabajar en películas como ‘Aquaman’, ‘Ready, player one’ o ‘Infinity war’.

En varias empresas de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Singapur, Zabala, que reconoce ser “culo de mal asiento” y necesitar de forma continuada “nuevos retos”, trabajó durante los siguientes años en el modelado de personajes 3D y efectos visuales en películas como ‘Iron man 3’ o ‘Man of steel’.

Pero entonces vio la película ‘Avatar’ y todo cambió: “Fue un antes y un después, me di cuenta de que quería saber quién hacía esos efectos visuales y esos personajes y cómo; pensaba que me encantaría estar ahí”.

De vuelta en Serra, comenzó a trabajar con la empresa de Los Ángeles Possible Productions en el modelado 3D de material audiovisual para las giras y presentaciones de artistas como Britney Spears, para quien diseñó una gran serpiente; Ariana Grande, con el modelado de “una diosa humanizada para la canción ‘God is a woman’”, o Lady Gaga, creando un escenario basado en los disenos de Giger para la película de Alien.

Ahora, la evolución tecnológica que ha hecho surgir los activos digitales no fungibles (NFT) ha llevado el arte de Zabala incluso al metaverso, aunque no es su formato preferido porque es “muy de venderte en redes, de estar continuamente expuesto” y a él se le “da mal ser popular”.

Aun así, ha tenido ocasión de experimentar precisamente a partir de la idea de la exposición en internet, y ha desarrollado, junto a Ezequiel Grand, un NFT que representa a Jesucristo crucificado en un hashtag, que se expuso en un museo en Montreal y finalmente decidieron no vender.

“Si para vender mi arte lo que tengo que hacer es parecer simpático, no tengo tiempo para crear y producir arte”, critica Rafa Zabala, que considera que “tu trabajo es el que habla por ti por más que te quieras vender”.

El avance de la inteligencia artificial le ha abierto un nuevo campo de experimentación, ya que es partidario de “reinventarse”: “No me gustan los llorones, me gusta la gente que reacciona ante la vida, que son altibajos continuos; no existe un derecho a que te pongan un camino de rosas”.

Este campo abre para el valenciano nuevos proyectos, que esta vez ve algo alejados de la escultura y el 3D: “He estado trabajando en ello, escribiendo, porque a mí lo que me gusta es contar historias, y he descubierto que escribir se me da bien”.

Un guion para televisión o una novela sobre “la combinación entre inteligencia artificial y vida orgánica» son algunas de las posibilidades que baraja, y tiene claro que sus nuevos proyectos “no van a dejar a nadie indiferente”.