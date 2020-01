DIRECTO | «La isla de las tentaciones» Gala 3: El esperpento y el amor

«La isla de las tentaciones» parece que se va a convertir en un divertimento maravilloso para una audiencia ávida de historias sobre amores quebrados, de infidelidades, de tragedias entre jóvenes alocados que, aunque lo afirmen una y mil veces, no representan a la juventud española ni de lejos. Veamos qué calamidades pasa esta noche la fantástica troupe formada por Andrea e Ismael; Fiama y Álex; Fani y Christofer; Adelina y Jose; Susana y Gonzalo.

01.00 Vídeos para Ismael. Decepción, cabreo monumental, derrumbe y el peor descubrimiento posible: la que creías que era la mujer de tu vida no lo es. Nada que no haya ocurrido en millones de ocasiones sin cámaras por medio. Y se acaba este tostón.

00.24 Se podría decir que Andrea es como Fani, pero en modo soso. Y se podría decir que no hay que decir. Se confirma que un programa que airea las miserias de las personas se agota en el primer cuarto de hora. Porque todas las personas pueden presumir de las mismas cosas grises. Pero solo un rato. Una vez que se comprueba que, efectivamente, el sujeto es más de lo mismo, se acaba el interés. No voy a decir que sería mucho más entretenido enviar a un grupo de filósofos a una isla para que hablasen mucho, mucho, del imperativo categórico de Kant, pero tampoco ocultaré que programas como ‘Las isla de las tentaciones’ no tienen un pase.

00.05 Que nada, que se quieren todos. Los que no son pareja, digo.

23.56 Tirolina, ellos. Paseo a caballo, ellas. Qué emoción.

23.48 Hasta ahora lo mejor del show ¡Descanso!

23.45 He dado una cabezadita. Al despertar veo que todos abrazan a todos. Controlando, eso sí. Voy a descansar los ojitos. No me duermo, es solo un descanso. Madre mía qué paquete de programa.

23.35 Las citas de los chicos quedan así: Ismael y Andreina; Álex y Rochu; Jose y Nerea; Gonzalo y Andrea; Christofer y Jenny

23.29 El programa es aburrido y casi estúpido. ¿Y si nos vamos a la cama?

Descanso. Visite nuestro bar.

23.20 Óscar y Andrea se citan. Fiama tiene pretendientes a espuertas. Elige a Joey. Adelina elige a Julián. Susana se empareja con Lewis. Fani con Rubén. Peligro a la vista. Es la segunda cita y Fani está desatada.

23.14 Christofer cree que Fani le ha perdido el respeto y dice que si esto sigue así se va a casa. ¡No le queda nada a este muchacho! Mientras, Fani sigue buscando excusas para seguir adelante. Se le ve a la legua. Lo peor de los concursantes comienza a dejarse ver. ¿Merece la pena poner a prueba tu reación por tan poca cosa?

23.10 Primer resumen: poco arroz para tan poco pollo. Este programa es un desastre y representa una forma de entender la vida superficial, vacía y aburrida. Comienza una ronda de vídeos de los chicos. Y las quejas son intensas.

23.07 Acaba la primera hoguera de las chicas. Tampoco ha sido para tanto. Eso sí, ya ha dicho alguna que se va con un soltero y así empata con su pareja. Lo normal en estos casos

23.04 Andrea, que es la que más coquetea hasta el momento, lleva fatal lo que ve. Le parece mentira que una soltera de nada se bañe en la playa aunque el dice que no pasa nada. Ah, sí, sí que pasa. Ya no le parece nada normal. ¿Qué eso de meterse en un jacuzzi con otra? No es una...¡Son varias!

23.02 Adelina dice que espera que su pareja se lo esté pasando igual de bien que ella. Cuando ve las primeras imágenes parece cambiar de opinión si miramos con atención la cara de ‘este tío es un asco’ que muestra la maravillosa Adelina. Jose hace test estúpidos y la cosa se pone muy mala.

22.59 Es el turno de Fiama. Álex cuenta intimidades que no molan nada. Se mosquea de lo lindo. Le llama desleal e hipócratica y caradura. Todo bien.

22.56 Susana comienza a ver vídeos. La cara es un poema. Ve el peligro. Y es que Gonzalo parece que comienza a beber los vientos por una tal Katerina.

22.52 Fani ve los vídeos en los que su novio coquetea lo más grande. Se confía y piensa que su pareja es un santo varón. Pero todo era una ilusión porque Christofer baila, mira con ojos golosines a las solteras y si se deja llevar la va a liar. Fani ya luce una sonrisa bobalicona. Ay, los celos de Fani...

22.48 Comienza el show. Esto promete. Es posible que todo acabe como el Rosario de la aurora. Las reacciones a las imágenes que verán las chicas pueden ser terribles. ‘Si es algo malo es, como en plan, lo sabía’ dice Fani. Qué discurso, qué expresión limpia.

22.15 Menos de media hora y comienza el espectáculo. Los vídeos promocionales que se ven en la televisión prometen grandes emociones. Una besando al que no debe; otro metiendo la pata a todo meter; mucho roneo...

21.15 Nervios y tensa espera. Ya queda poco para comenzar.

