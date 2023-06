El cuidado semanal que debes proporcionar, tú mismo, a tu perro

Aunque se dice que el perro no necesita bañarse lo cierto es que si es sano que pasen por la bañera, no se sabe la frecuencia aunque no debería ser inferior a una vez al mes.

Cuando le pelo está sucio o huele es ideal que lo laves o lo lleves donde están los especialistas en el aseo de tu mascota. Debes tener en cuenta el tipo de gel a usar y el pelaje, no todos los productos valen.

El cepillado es importante, debes hacerlo con esmero, si es de pelo largo casi a diario y si alterar su comportamiento ni obligarlo.

Revisa las orejas, el canal auditivo, que esté limpio y sin parásitos. Si tiene suciedad límpiala con una gasa y en caso de duda acude a tu veterinario.

Las uñas no son una parte que debes cortar como sucede a los gatos, en caso que no estén bien desgastadas si sería preciso cortar, especialmente los espolones. Todo ello en la medida justa sin hacerle daño ni cortar en exceso, nuevamente tu veterinario será tu mejor aliado.

La dentadura es básica en un perro, revísala, abre un poco su boca y observa el estado de las piezas dentales. Normalmente el pienso sirve de agente limpiador pero en ocasiones precisa de tu intervención.

También hay golosinas especiales y juguetes que ayudan a ello. El mal aliento o el sarro lo debe eliminar el veterinario.

Si lo notas bajo de ánimo o muy estático, decaído consulta al veterinario pues puede esconder alguna enfermedad o síntoma de depresión.

Procura que haga ejercicio físico diario pues eso juega a favor de la salud de tu mascota.

Recuerda que debes llevar a tu perro al veterinario cada vez que precise de su intervención así como para las vacunas o posibles dudas que puedas tener.