El cupón de la ONCE vuelve a tocar en Andalucía

El cupón de la ONCE ha repartido 1,4 millones entre 40 clientes de dos tiendas de ultramarinos de la localidad gaditana de Algeciras, en su mayoría personas mayores, que han recibido un premio de 35.000 euros cada uno en el sorteo celebrado este miércoles.

Según informa la propia ONCE en un comunicado, Jorge López, que el pasado mes de enero cumplió cuatro años en esta actividad, vendió la mitad de los cupones premiados en una tienda de ultramarinos de la barriada del Pelayo, y la otra mitad en otro establecimiento similar en la calle Fernando IV, en pleno centro de Algeciras, repartiendo así 700.000 euros en cada lugar.

López ha destacado que los agraciados son "gente mayor que me empezaron a llamar anoche". "Me tengo que recuperar de la sorpresa. Porque es tremendo, me ha llegado un poquito de sentimiento de ellos. Esto es una solución para muchos mayores que lo necesitan, gente mayor con sus pensiones que se han llevado esta alegría. Y40 cupones son muchos cupones", ha reconocido.

Tras bromear con que "lo único que había dado hasta ahora son las gracias", el vendedor ha señalado que repartir el premio le alegra "más que si me hubiera tocado a mí". "Me preguntan si me había quedado algún número, pero no puedes quedarte con todos los números. Es imposible, inviable", ha añadido.

"A mí esto me da vida porque es muy gratificante tratar con el público. A veces digo que me pagan por pasearme porque mucha gente te viene a comprar el cupón y tú notas que vienen también para charlar contigo, las personas mayores, ese ratito contigo, te lo agradecen mucho. Eso a mí me pasa, y supongo que a muchos compañeros igual", ha concluido.

El sorteo de este miércoles estaba dedicado al Día Internacional del Perro Guía y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Vélez-Málaga. El resto de premios se han repartido entre la Comunidad de Madrid y la web de juegosonce.es. El cupón de la ONCE de este jueves, 29 de abril, tiene motivo andaluz y está dedicado al 30 aniversario del Teatro de la Maestranza de Sevilla.