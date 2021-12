El enigmático sonido del ‘Hum’ se escucha en Sevilla

Va concluyendo el año y, parece, que los fenómenos inexplicables no quieren abandonar nuestra tierra mostrándonos lo grande que puede ser el desconocimiento, aún, del ser humano.

El último ejemplo de ello lo tenemos el pasado fin de semana -del puente- en el que diferentes testigos de la provincia de Sevilla han podido escuchar lo que se denomina el «sonido del Hum» o las «trompetas del Apocalipsis».

Se trata de un sonido al que se le llama «el zumbido» desde que se escuchara, por primera vez en en Bristol, por eso se le denomina como «Zumbido de Bristol», «Zumbido del Taos» o «Hum». En España se escuchó por primera vez en Valencia, en Aldaya, en 2013, y en Cádiz en 2014, aunque sin descartar que pudiera haber surgido en otros puntos del país pasando inadvertido por el desconocimiento que se tenía del mismo.

Es definido como un «sonido persistente de baja frecuencia, a menudo comparable al sonido de un motor diesel», descartándose que pueda ser el propio sonido del tráfico u obras.

Sólo lo pueden percibir determinadas personas -que irá en función de su sensibilidad auditiva- y se califica como de armonioso -en unas ocasiones- y molesto -en otras-.

Testimonios del “Hum”

El último ejemplo lo encontramos en Sevilla y en diferentes puntos de la provincia como, por ejemplo, la primera notificación que se tuvo del mismo el pasado día 4 de diciembre en Gines cuando un vecino Antonio Moreno, indicaba: «Serían las once de la noche o así. Saqué al perro a que hiciera sus cosas y mientras me fumaba el último cigarro. Hubo un momento en el que se puso a ladrar, pensé que había visto una rata o un gato y me acerqué allí, no había nada pero comencé a sentir como una vibración en el oído, como un zumbar muy tenue pero penetrante, era muy molesto. Aquello pudo durar en torno a los 4 minutos o así, era muy claro. El perro también parecía escucharlo pero al lado había dos chicas también con un perro, un gran danés y mientras ellas estaban a lo suyo con los móviles y riéndose, el perro estaba muy molesto, se le veía como al mío. Aquel sonido era difícil de describir, era eso: un zumbido». Le puse en el móvil ejemplos de grabaciones de sonido del «HUM» -zumbido- y me dijo: «Si, era algo parecido, algo similar a eso, si».

A esa misma hora en Bermejales, en Sevilla, se produce otro testimonio: «Acaba de pasar ahora mismo José Manuel, estoy con Virginia en casa y he comenzado a escuchar un sonido como si estuvieran retorciendo una metal, como cuando se dice que chirria algo, pues eso. Se lo dije a ella y también lo escuchaba. Mira, ha sido muy raro y rápidamente me he acordado de ti. Me asomé a la terraza y se escuchaba muy bien, además no venía de la calle ni nada, venía como del cielo» nos explicaba Daniel Castro.

Igualmente en San José de la Rinconada me indicaba Miriam Fernández: «Estábamos ya para irnos a casa, para coger el coche, habíamos estado cenando con unos amigos y fue entonces cuando sentimos ese sonido. Álvaro me dijo que serían los de la basura pero la verdad es que todo estaba tranquilo y parecía venir de arriba, muy raro».

En Bormujos mi amigo Miguel Ángel Paredes, desde la gasolinera, me enviaba diferentes fenómenos sísmicos que están sucediendo en el mundo en ese momento y surge la duda de si todo estará relacionado o no, de si todo es parte de un fenómeno natural aunque se momento ignorado... ¿Todo es posible?

El día 5 de diciembre con diferente pauta

Diferente es el testimonio de Esteban Ruiz desde Bormujos, el día 5 de diciembre, que decía: «Era un sonido bonito, fue a las 2 de la mañana, como el lunes no se trabajaba pues me quedé más tarde viendo una serie den Netflik. Entonces comencé a escuchar ese sonido, era como acordes extraños que sonaban, me asomé y, obviamente, a esa hora no había nadie tocando, además parecía venir del cielo. Era bonito pero raro».

Y similar descripción podemos encontrar en Umbrete y Sanlúcar la Mayor.

Ante todos estos testimonios hay conclusiones claras:

1º.- Fue un fenómeno acústico real.

2º.- El sonido parecía venir del cielo.

3º.- Era selectivamente escuchado por personas.

4º.- Por su extrañeza es de origen desconocido.

5º.- No parece haber explicaciones físicas -por el momento- para el mismo.

6º.- ¿Podría estar relacionado con movimientos sísmicos en otros puntos del mundo?

Todo un misterio el del sonido del «HUM» que, nuevamente, se ha escuchado en la provincia de Sevilla.