El Extra de la ONCE reparte tres millones en Andalucía

El sorteo del Extra de Verano de la ONCE, celebrado ayer, 15 de agosto, ha repartido tres premios de un millón de euros en Algeciras, Martos (Jaén) y Sevilla.

En Algeciras, Francisco Javier León, vendedor de la ONCE desde 2016, vendió una de las series agraciadas con un millón de euros y anoche estalló en júbilo cuando supo que había dado uno de los premios mayores de este sorteo además de 102 premios de 1.200 euros que suman otros 122.400 euros. León vende en la barriada del Rinconcillo en un punto de venta pegado a la playa de Algeciras. “Por supuesto que había soñado que iba a dar el premio. Espero que le haya tocado a alguien que le haya costado paga el cupón y le venga como oro del ciego, de verdad te lo digo, porque mis clientes son gente trabajadora, obreros y muchos parados y se lo merecen”. “A mi hay gente que viene de Cádiz a comprarme el cuponcito. Estoy feliz”, afirma.

En Martos (Jaén), Francisco Javier Bares, vendedor de la ONCE desde 2015, vende habitualmente en la avenida San Amador en el centro de la localidad jienense y también de forma ambulante y se declara “con una emoción muy grande” por haber dado un premio de un millón a un cliente suyo. “Muchos clientes me decían que cualquier día iba a dar un premio grande, tenía ese presentimiento, y muchos me han apoyado, es una ilusión grandísima y más como está la situación”, reconoce aún nervioso. “Dar un premio así antes de irme de vacaciones es un gran regalo”, subraya tras reconocer que ha dormido “regular” esta noche por los nervios. Bares vendió también 36 cupones premiados con 1.200 euros cada uno, que suman otros 43.200 euros en premios.

Y en Sevilla, Ana María Lozano también dio otro premio de un millón de euros en pleno centro de la capital andaluza. Lozano reparte su tiempo de venta entre la Campana y el kiosco en la Plaza del Duque, a la entrada de El Corte Inglés.

Por su parte, el sorteo de fin de semana de este domingo ha dejado otro premio de un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma 240.000 euros, en un estanco de la localidad sevillana de Paradas, que gestiona Rafael Ramírez, ubicado en la calle San Albino.