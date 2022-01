El Extra de Navidad de la ONCE reparte 15 millones en Andalucía

El Extra de Navidad de la ONCE, sorteado este sábado, ha repartido 15 millones de euros del primer premio en la provincia de Granada, de los que 13,2 millones se han dado en una oficina de Correos de la localidad de Albuñol.

La Oficina de Correos y Telégrafos de Albuñol, centro colaborador de la ONCE, ha vendido 33 cupones premiados con 400.000 euros del primer premio del Extra de Navidad de la ONCE, repartiendo así un total de 13,2 millones de euros entre vecinos de la localidad granadina, según detalla la ONCE en un comunicado.

Este sorteo ha dejado además otros tres cupones premiados con 400.000 euros en Vegas del Genil, que suman otros 1,6 millones de euros, que ha repartido Antonio Molina, y otro cupón del primer premio en Cullar-Vega que ha vendido José Luis Hidalgo, por lo que en total ha repartido 14,8 millones de euros en la provincia de Granada correspondientes al primer premio.