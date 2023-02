El fantasma del ‘niño de nadie’ atropellado en La Salle

El protagonista es un buen amigo, Juanma, con el que me reunía hace escasos días y me decía, con calma “te tengo que contar un día una cosa muy rara que nos pasó en esta misma calle, de tus temas”. Y... ¿Para qué esperar? Le pedí que me contara lo que le había sucedido.

Juanma, con tranquilidad, me relataba: “Pues te comento. Esto pasaría hace 40 años fáciles. Iba en el coche con mis padres, yo tendría 7/8 años o así. Por la ventana del coche vi un niño que corría hacia la carretera de la avenida San Juan de la Salle que, esa época, era de doble sentido.

El niño corría atravesándola en dirección calle Faura, hacia la famosa cervecería “Casa Julián”.

El caso es que el niño atravesó la avenida, mi padre le dio tiempo a frenar, pero el vehículo que venía de frente, un taxi, no lo vio y atropelló al chaval. Mis padres me dijeron que no saliera del coche. Se bajaron mis padres, el taxista y todo el mundo que estaba alrededor y no había niño por ningún lado, el niño había desaparecido. Ni rastro de niño ni sangre ni nada.

Recuerdo al día siguiente, con mi madre preguntando a los negocios de alrededor si habían visto algún rastro de niño, sangre o algo, y nada de nada” me explicaba.

“Después de verte hoy, le he preguntado a mis padres si recordaban lo sucedido. Evidentemente tampoco le dan explicación a lo sucedido” apostillaba sobre este “niño de nadie”.

Con la complejidad que tiene investigar un caso así cuatro décadas después quise mirar en hemeroteca y, lo curioso, es que no se produjo ningún accidente denunciado en esa zona con un resultado de atropello infantil. ¿Qué sucedió? ¿Quién era ese niño? ¿Era un fantasma? La verdad puede llegar a ser tan perturbadora como una película de terror...