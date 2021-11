El mejor cuidado para los agapornis, un amigo para siempre

Se les llama «inseparables» por los vínculos que establecen con su pareja cuya fidelidad permanece por toda la vida.

Su procedencia está en África y, por ello, precisan de un clima con temperaturas simulares, cálidas, para poder estar sanos y felices.

Sus colores son muy llamativos, y son pequeños, debiendo tener un ámbito doméstico. Su esperanza de vida se extiende casi por 20 años pero, para ello, precisan de unos cuidados.

1º.- Debe tener libertad: déjalo volar libremente fuera de la jaula. Es de espíritu libre y le gusta estar a su aire, no se va a escapar. No olvides no exponerlo a otros animales que puedan hacerles daño o ser depredadores si tienes más mascotas. Igualmente infórmate de las plantas que tienes en casa no sea que haya alguna dañina para ellos.



Si están en la jaula déjale las puertas abiertas un rato al día y que ellos exploren, que la casa esté cerrada y que puedan curiosear a sus anchas, estirar las alas y las patas. Recuerda darle premios al volver pues eso les gusta. Ponle música y que disfruten, son muy animados.