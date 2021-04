Que yo no digo que no tengan razón ¡ojo! Ahora, una operación de alto riesgo no me parece.

Tiene más mérito comprar en el Primark y conseguir la talla que quieres con todo eso revuelto. #OperaciónPrimark

(Si me meten presa, traedme un bocadillo.) https://t.co/dEkJbOZPTF