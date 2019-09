El viaje espacial de Brad Pitt, protagonista de la cartelera

En una reciente entrevista con Efe, Pitt sintetizó así el mensaje de la película: "El ser humano siempre ha sido un pionero aventurero que desea explorar lo desconocido y seguiremos siendo así, pero lo que viene a decir la película es que, mientras tanto, no olvidemos cuidarnos los unos a los otros".

En esta cinta, la aristócrata familia Crawley y sus sirvientes deberán enfrentarse a los sucesos más llamativos de su tiempo, que les han afectado directamente: con el hundimiento del Titanic ha perecido el primogénito de la familia. Sin embargo, los Crawley solo tienen tres hijas, que no pueden heredar su inmensa fortuna.

Anna Bofarull dirige en este drama histórico a los actores Bernat Quintana y Alba Brunet, que interpretan a dos jóvenes que deben tomar la decisión de huir o no de Barcelona, sitiada a inicios del XVIII por los Borbones. Ambos deberán tomar duras decisiones y cuestionarse sus ideales frente a la supervivencia.

El realizador japonés Shin'ichirô Ueda dirige a Takayuki Hamatsu y Harumi Shuhama en "One Cut of the Dead": una cinta metafílmica que lleva a un equipo de grabación hasta un búnker abandonado de la II Guerra Mundial, donde a los problemas propios de un rodaje se le sumará un ataque zombie.