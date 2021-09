El volcán del fin del mundo

No es la primera vez que ocurre, hace 100.000 años ocurrió algo similar según las muestras recogidas que evidencian un deslizamiento de tierra causado por una erupción del volcán. Igualmente el volcán Fogo, en Cabo Verde, hace 73.000 años, que originó un tsunami que llegó a Sudamérica. El enigma está en saber cuando «reventará«.

Han surgido todo tipo de informaciones, unas más objetivas y otras más alarmistas, posibilidades todas de darse en mayor o menor medida. Una de ellas hablaba de una nube tóxica cuando llegara la lava al mar, que aún no se ha producido, la otra de una mega-ola, un megatsunami, tema del que yo mismo he hablado.

El terremoto de 2004 del Océano Índico pasará a la Historia por ser uno de los que más víctimas ocasionaron. Entre los hechos extraños que encontramos hay una curiosa teoría de la conspiración que nos dice que podría ser no la consecuencia de la Naturaleza sino de los experimentos militares en el interior de la Tierra en la zona, a miles de metros bajo el océano.

La erupción del Mont Pelée fue comparada con la del Vesubio que también se cobró a buena parte de la población de Pompeya, Estabias y Herculano en el 79 d. C. Las emanaciones de gases sulfurosos tan sólo fueron paleadas inicialmente por la acción de cubrir las vías respiratorias con un paño o pañuelo a modo de mascarilla. El volcán pronto comenzó a provocar movimientos sísmicos y a romper la corteza terrestre en la zona. La voz de alarma corrió pero la evacuación de la isla fue detenida por el gobernador que llamó a la serenidad indicando que no había motivos por los que alarmarse e incluso hizo traer a su familia desde Fort-de-France. Cuando la tragedia se produjo los auxilios desde la capital a Saint Pierre llegaron tarde y aun así debieron de esperar ya que el suelo estaba demasiado caliente para poder andar por él.

Mont Pelée no manifestó ningún síntoma de erupción como las típicas sacudidas sísmicas previas, su acción fue igual de preventiva y demoledora: nubes de humo y vapor tóxico liberado del corazón mismo del volcán. Esa falta de síntomas fue la que creó el exceso de confianza en los habitantes de la ciudad que se hallaba a las faldas del mismo y al final la que provocó el mayor índice de mortandad en una erupción volcánica en nuestra Historia conocida.

No habría de transcurrir demasiado tiempo desde el nacimiento del nuevo siglo para que la sociedad de la época asistiera sobrecogida a uno de los mayores desastres naturales de todos los tiempos. Sucedió en las Antillas francesas, en la Isla de Martinica y afectó gravemente a su población.

Pero la erupción del volcán Mont Pelée parecía estar anunciada. Mtombo, hechicero de las proximidades de Saint Pierre llevada diez meses anunciando la muerte de la ciudad víctima de la irá del volcán y la mortandad altísima que habría en el trágico acontecimiento.

El señor Fabrice, al que todos tomaban por un alcohólico, anunció que todos perecerían en menos de un año por la furia del volcán. Nadie lo tomó en cuenta ya que todos creían que los días de furia del volcán acabaron...

En 1927 vio la luz una obra titulada “An experiment with time” en Londres cuyo autor era J. W. Dunne. Dunne se encontraba en 1902 de exploración con el ejército británico en Sudáfrica y apenas recibían noticias del continente, una noche tuvo una experiencia que marcaría su vida. El propio Dunne lo narraba así: “fue algo aterrador, soñé que estaba en una isla donde sorpresivamente comenzó a llover piedras al rojo vivo, vapor y cenizas, la isla iba a ser destruida por la violencia de un volcán y sólo habría una excepción entre los cientos de muertes que iba a provocar... las personas no pudieron ser evacuadas... la isla estaba gobernada por franceses y recuerdo el nombre de Monsieur Le Marie y a cientos, quizás miles de personas muertas...” El sueño de Dunne sería profético ya que uno mes después leía el titular de un número atrasado del Daily Telegraph que decía: “Volcano Disaster in Martinica” (Desastre vulcanológico en Martinica). Entonces Dunne comprendió que su sueño estaba ligado a la explosión del Mont Pelée y a una de los mayores desastres naturales del siglo XX. La premonición de Dunne fue certificada por sus compañeros de regimiento y, sin dudas, había soñado con la Tragedia del Mont Pelée.