Encuentro OVNI sobre Sevilla la pasada madrugada, Umbrete y el Aljarafe

Por definición un OVNI es un Objeto Volador No Identificado, es decir, todo lo que vemos en el cielo y no sabemos lo que es, independientemente de todas las connotaciones que se quieran tener sobre ello y consideraciones de si es de origen extraterrestre o no, cosa que ya estará en función de la persona y de sus creencias.

Así encontramos que la pasada madrugada se produjo un avistamiento OVNI en Sevilla que fue descrito por el testigo de forma muy detallada. Miguel Saavedra, al filo de la 1:30 de la madrugada informaba: «Estoy conduciendo hacia Sevilla por la carretera de Málaga, por la A-92, estoy a la altura de Estepa y me he tenido que detener por que he visto, a mi derecha, en sentido Sevilla, a una especie de esfera azulada que volaba casi en paralelo a mi vehículo pero a mayor velocidad. Esa esfera podría estar a unos 20 metros de altura y me pasó, me adelantó, calculo que la distancia que nos separa es de 300 metros. La esfera me ha pasado y se ha elevado al menos 100 o 150 metros y se ha quedado inmóvil en el cielo para doblar a la derecha cruzándose a lo lejos con mi coche y posicionar a la izquierda para ir, volando, en dirección Antequera. Todo eso a una velocidad endiablada. Ha sido impresionante» describía el testigo sin salir de su asombro mientras me escribía lo que había vivido.

Consultado si había notado algo extraño en el funcionamiento del coche me decía: «no, sólo interferencias en la radio y puede haber sido provocado por el típico cambio de posición de una provincia a otra que te obliga a resintonizar, al menos yo lo atribuyo a eso. Pero nada más salvo la sorpresa que me ha causado y el susto, claro» confesaba.

En un primer momento, pro la descripción, se podría pensar en la tobera de reacción de un avión en el despegue pero la zona de Estepa dista de Morón de la Frontera como para poder explicar, desde un razonamiento de despegue aeronáutico este avistamiento que, por localización, no coincide con el entorno de la base militar y que, en este momento, se encuentra en estudio sobre lo que pudo provocar dicho encuentro OVNI.