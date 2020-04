Envejecer de forma saludable es posible

Las nueces son ricas en grasas omega 3, calcio, magnesio, fibra, potasio, vitaminas del grupo B y proteínas vegetales. Su consumo nos proporciona beneficios para la mente, el corazón, el ánimo y nos protege frente a diversas enfermedades. Pero ahora, según una reciente investigación, las mujeres de entre 50 y 60 años que consumen al menos dos porciones de este fruto seco a la semana, cuentan con más probabilidades de envejecer de forma saludable.

El estudio, publicado en el Journal of Aging Research como “Consumption of Nuts at Midlife and Healthy Aging in Women”, define el envejecimiento saludable como “longevidad con buena salud mental y sin enfermedades crónicas importantes, problemas cognitivos o discapacidades físicas” después de los 65 años.

Y es aquí donde entrarían en escena las nueces. La investigadora principal, la Doctora Francine Grodstein, analizó los datos de 33.931 mujeres en el Estudio de Salud de Enfermeras (NHS) para evaluar la asociación entre el consumo de nueces, la salud general y el bienestar en el envejecimiento.

Entre 1998 y 2002, preguntó a las enfermeras sobre su dieta, incluyendo el consumo total de nueces. Después, evaluaron las enfermedades crónicas como cáncer, la insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 o el Párkinson. Además, los participantes fueron evaluados por problemas de memoria, salud mental y limitaciones físicas.

Los resultados fueron claros. “Cuando examinamos la relación del consumo de nueces en la mediana edad y las probabilidades posteriores de un envejecimiento saludable, observamos una asociación significativa entre la ingesta total de nueces y una mayor probabilidad de envejecimiento saludable”, explican en el estudio.

Los investigadores encontraron probabilidades estadística y significativamente mejores de un envejecimiento saludable en el consumo de cacahuetes, nueces y otros frutos secos. “Después del control de todos los posibles factores de confusión, especialmente la calidad general de la dieta, todos los resultados se atenuaron. Descubrimos que el consumo de frutos secos en la mediana edad estaba relacionado con una mayor probabilidad de salud y bienestar general en las edades más avanzadas. La asociación fue particularmente sólida para las nueces” aclaran.

A pesar de los resultados obtenidos, esta investigación solo incluye a las mujeres, por lo que señalan que es totalmente necesario seguir investigando para comprobar si las nueces también ayudarían a lograr un envejecimiento saludable en los hombres.