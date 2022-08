Errores que se comenten cuando se tiene de mascota a un roedor

Los jerbos, ratones, hámster, cobayas y otros amigos peludos son muy sociables y tienen una esperanza de vida similar a la de otros tales como perros o gatos. Tienen “poco” mantenimiento y muy de hacer las delicias de los niños pero hay errores groseros que se tienen al tenerlos.

El primero de ellos es darle una bola de plástico para jugar o dar de comer muchas grasas. Lo ideal, según Pilar González, veterinaria, es no dar “semillas como las pipas, el maíz o los cacahuetes a los roedores les encanta, pero no son muy buenas para ellos ya que tienen un exceso de grasa” ya que “son alimentos muy importantes en la época reproductora, pero son innecesarios durante el resto del año por lo que, si mantenemos una dieta con exceso de estos elementos, el colesterol y las grasas subirán por las nubes” y perjudica la salud de roedor.

Se comete el error de “sobrealimentarlos y a darles la opción de que elijan qué quieren comer y qué no. En vez de ponerles un montoncito de comida donde ellos puedan elegir solo comer estos alimentos grasos y dejar el resto (que nosotros solemos tirar y volver a rellenar el cuenco), lo ideal es darles una toma diaria para que se lo gestionen durante el día”.

La veterinaria indica también que “además, también podemos ofrecerles alimentos frescos como frutas o verduras ya que los roedores no van a dejarlos apartados porque saben que se pudren” y no se debe subestimar la inteligencia de estos animales.

Cuidado también con las jaulas que le ponemos pues son muy pequeñas y “cuanto más listos son, más espacio y enriquecimiento ambiental necesitan. Este es el caso de las ratas, que necesitan muchos estímulos”.

Esto tiene un inconveniente en cuento al material del que están fabricadas pues “las que tienen tubos suelen tener muy mala ventilación y el aire se satura de amoníaco (por las heces) y los animales se pueden intoxicar”.

Más errores que se comenten

Otro error es usar arena de gato para el sustrato de suele y como elemento que evite el mal olor, eso no es bueno “porque suelta mucho polvo y les causa problemas respiratorios graves, las afecta a la piel y, si se la comen porque se les pegue en algún alimento, es muy agresivo para su sistema digestivo”.

“También tendemos a meterles algodón en la jaula y también es peligroso, ya que se puede hacer hebras y con ellas cortarse. Lo mejor es poner pelote (pelo de cabra) o papel higiénico o de cocina (nunca de periódico, ya que la tinta es tóxica)” como recomendación.

No todas las ruedas para que corran es ideal ya que “tienen que ser compactas, no de radios abiertos (de barrotes), ya que se pueden enganchar la patita y llegar a rompérsela” y no se aconseja las bolas de plástico pues “son malas. Ellos no caminan dentro felices, están intentando salir, la bola se mueve y entonces nos parece que les gusta, pero es bastante estresante para ellos” siendo más recomendable sacarlo a un sitio controlado y cerrado donde puedan estirarse y estar más cómodos.

Son consejos muy recomendables a seguir para tener que nuestra mascota sea feliz.