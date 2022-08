¿Es buena idea dar un baño a tu gato?

A los gatos no les gusta el agua nada, bañarse, salvo excepciones -como los bengalíes- es algo que se debe evitar pues los felinos son muy aseados y no toleran la suciedad, por ello están todo el día acicalándose.

Su limpieza, la que ellos mismos realizan, es precisa y se quitan todo aquello que considera suciedad. Así no es necesario bañarlos pues ellos se encargan ya de su limpieza.

Si observas su lengua tienen una especie de ganchos que son muy efectivos para cepillar su pelo y eliminar todo aquello que sobra.

Gato de interior

Si es un gato de pelo largo es preferible ayudarle en ese sentido, pero sólo a eliminar el pelo muerto, suelto, por lo que reuniendo todo esto notaremos como casi que no necesitan bañarse. Además no les gusta el agua pues su pelo no es impermeable y les cuesta trabajo secarse así como les quita su olor característico.

Eso sí, si el gato está muy muy sucio y el peludito no se puede limpiar por sí mismo es bueno que entonces se le dé un baño, pero con mucho cuidado y delicadeza pues son asustadizos y no les gusta.

Pese a que sea verano debes hacerlo con agua tibia y champú especial para gatos.

No debe hacer frío en cuanto a la temperatura ambiente y debe ser un baño corto (no vale tener al peludito una hora en remojo), con ello se le seca con una toalla que sea suave y ante todo: tratar con mucho cuidado al gatito pues no les gusta el agua -reitero-.

En caso de ser un cachorro es mejor limpiarlo con una toallita especial pero nunca mojarlo y, de estar muy sucio llamar al veterinario y que sea un profesional el que aconseje sobre ello.

Los gatos no se deben bañar por mucho calor que haga o mucha cosa que te dé. Piensa que tu eres una persona y él es un gato, que tú tienes tus necesidades y él tiene las suyas que no tienen por qué ser las mismas.

Sólo procura tener peines para peinar o cepillar bien al gatito y eliminar el pelo muerto, ellos se encargan de su lavado. Recuerda poner en su comida malta para gatos y el problema que tienen con las bolas de pelo.

Un gato libre, de exterior

Si el gatito se ha metido bajo un coche o se ha bañado en barro retira con un paño mojado (que no empapado) la mayor parte que puedas de la suciedad y luego procede al baño si lo requiriera.

Si observas que tiene parásitos debes acudir al veterinario lo antes posible para que él se encargue.

Son animales extraordinariamente limpios que salvo contadas ocasiones no van a precisar de pasar por la bañera, la ducha o el lavabo. Evitarle un mal rato y trátalo con mucho amor.