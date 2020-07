Esta fue la canción más escuchada durante el confinamiento

Durante los peores meses de la pandemia por coronavirus, la lista de éxitos en la plataforma musical Spotify creció un 18 % y se movió un 8 % más, lo que evidencia que, mientras la gente se detuvo, la música no paró de moverse, siendo "Dance Monkey" la canción más escuchada.

Así lo evidencia un estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV), que se ha presentado esta semana en la conferencia 'Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2020', y que, según las conclusiones, refleja el aumento de las listas de éxitos de canciones del Top-200 de la popular aplicación.

Las canciones más escuchadas a nivel mundial durante los meses que abarca el estudio fueron 'Dance Monkey' (de Tones and I), 'Blinding lights' (de The Weeknd) y 'The Box' (de Roddy Ricch).