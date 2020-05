«Esta pandemia nos ha hecho cuestionar los valores actuales de nuestra sociedad»

Paso de las pistas a los despachos para fundar una de las firmas mundiales de referencia en el asesoramiento empresarial y organización de eventos Chrand Marketing & Events. Fundador y Director del Foro Internacional Marbella Futuro 2020. Evento que contará con la participación de más de 30 ponentes internacionales en diversos sectores que se darán cita para dar respuestas a los retos y desafíos del mundo tras el Covid19

Al ¿Quién es Francisco Campo?

Me gusta más que me llamen Pancho Campo que era el nombre con el que se me conocía cuando era profesional del tenis. Participé en las Olimpiadas de Barcelona 92 y que al retirarme el deporte monté mi propia empresa de organizar eventos deportivos, conciertos y grandes congresos Chrand Marketing y Eventos.En estos 30 años hemos tenido la suerte de trabajar con nombres tan importantes como Andre Agassi, Eric Cantona, Sting, Pink Floyd o Enrique Iglesias entre muchos otros.. No obstante, en los últimos 15 años nos hemos centrado en la organización de cumbres y conferencias relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático con personalidades de la talla del presidente Obama, el vicepresidente Al Gore, Kofi Annan y muchos otros expertos.

¿Qué es The American College in Spain?

The American College in Spain es el primer centro de estudios norteamericanos de Andalucía totalmente homologado por el Gobierno de los Estados Unidos, tanto para obtener el diploma de High School o Bachillerato, cómo para cursar los dos primeros años de universidad. La homologación la tiene a través del Estado de la Florida al ser un centro internacional de la Universidad Broward College de Ft. Lauderdale, la quinta más grande de EEUU.

¿Por qué ese foro que tendrá lugar el día 5 de Junio? ¿Cuáles son los objetivos del mismo?

Junto a la directora de The American College in Spain consideramos que era nuestra obligación intentar ayudar a la gente que acaba de salir del confinamiento y que necesita ideas o inspiración para hacer frente a las crisis que se nos vienen encima. Además, coincide que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este es un foro totalmente solidario, sin ánimo de lucro y gratuito qué tiene como objetivo ofrecer ideas y soluciones a los ciudadanos, a los autónomos y los empresarios, a sus problemas más acuciantes provocados por la pandemia. Quizás más importante que ideas y soluciones es el poder inspirar a tanta gente que ha sufrido pérdidas de familiares, el trabajo o que están pasando un mal momento. Más de 55 conferenciantes y mentes brillantes pondrán a disposición de todos los que se inscriban, ideas para cambiar el mundo.

¿Tendrá continuidad en el tiempo?

Cuando se nos ocurrió la idea de este foro fue solo por aportar nuestro granito de arena en base a lo que mejor sabemos hacer, tanto en mi empresa Chrand como en The American Collage, que es el organizar eventos y compartir conocimiento e ideas, respectivamente. Si vemos que la gente queda satisfecha y el resultado es positivo quizás lo dejemos en el calendario como un evento a realizar todos los años pero siempre con el mismo espíritu de solidaridad y de apoyo a la sociedad.

Ferrán Adrià, Feliciano López , Gay de Liebana o Sergio Scariolo son sólo algunos de los conferenciantes que se darán cita el día 5 de Junio en este importante foro por usted impulsado, en total más de 50 ponentes de ámbito internacional y nacional ¿Cómo se organiza algo tan importante, en tan poco tiempo y en confinamiento?

La verdad es que tanto el personal de ambas organizaciones como nosotros los propietarios, hemos puesto toda la carne en el asador, una gran ilusión y muchísimo cariño, principalmente al ver cómo tanta gente importante se ha ofrecido a participar en el foro así como organizaciones y empresas de todas partes. Mi gran fortaleza es la capacidad que tengo de organizar grandes eventos y el acceso a estas personalidades que nos lo ha dado los 30 años de experiencia en el sector. Yo soy un convencido de que en momentos como este todos tenemos que sacar lo mejor que llevamos dentro y demostrar nuestra solidaridad aportando lo que mejor sabemos hacer.

¿Cuáles son los retos a su juicio que deben de enfrentar los sectores del comercio, turismo, deporte o la hostelería en los tiempos de la nueva normalidad y la convivencia con el Covid19?

Por desgracia nuestra sociedad se enfrenta a uno de los momentos más complicados de la historia reciente ya que hemos de hacer frente no sólo a una crisis pero prácticamente a cuatro que nos están afectando simultáneamente. Estas crisis son la crisis sanitaria por culpa del coronavirus, la crisis económica como consecuencia de la pandemia y la crisis climática. Hay una cuarta crisis que también deberíamos tener en cuenta y es la crisis de valores y liderazgo. A muchos de nosotros esta pandemia nos ha hecho cuestionar los valores actuales de nuestra sociedad y ha evidenciado la tremenda falta de liderazgo que tenemos en la gran mayoría de los países, así como en muchas empresas y sectores empresariales.

¿Colapso u oportunidad? ¿Hacía donde vamos como sociedad?

El mundo definitivamente necesita un cambio de paradigma. Ha quedado demostrado que no estábamos preparados para hacer frente a un problema que se venía anunciando ya desde hace varios años y que por desgracia va a volver a ocurrir. En muchos países como España se ha incrementado demasiado el gasto político en lugar de invertir en sanidad, educación, cultura, deporte, infra estructura, etc. También ha quedado demostrado que nuestro modelo económico basado en el puro consumo tiene los días contados. No puede ser que a las pocas semanas de confinamiento cientos de empresas hayan caído, millones de ciudadanos hayan perdido su empleo y la economía se esté tambaleando a niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Nos hemos convertido en una sociedad totalmente consumista donde se valora a la persona por el tipo de teléfono que utilizas, el coche que conduces, el dinero que ganas o tu marca de ropa en lugar de apostar por la meritocracia. Por fin nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen nuestros sanitarios, nuestros profesores, nuestras fuerzas de seguridad e incluso la gente humilde que ha arriesgado su integridad física al ir a limpiar hospitales o supermercados exponiéndose a la enfermedad.

Usted es una referencia de éxito, como empresario y emprendedor, con relaciones directas con personalidades como los Premios Nobel Barack Obama o Al Gore, así como otros como Agassi o Sting, todas personas comprometidas con hacer un mundo mejor ¿Cómo se logra tener esa agenda y además el respeto y el cariño de tantas personas, ejemplo hoy en el mundo?

Han sido más de 30 años organizando todo tipo de eventos, desde competiciones deportivas hasta congresos de cambio climático. En mi empresa, qué es muy pequeñita y familiar, damos mucho valor a la hospitalidad y al buen servicio sobre todo a nuestros invitados. Además, somos muy minuciosos a la hora de organizar eventos. Todo ello nos ha valido que nos ganemos el aprecio de quienes asisten a nuestros eventos ya sea como ponentes o como meros asistentes.

¿Por qué Marbella como sede para este foro?

Marbella es la ciudad donde resido con mi familia y donde tengo la sede de mi empresa. Además, el principal impulsor de este evento es de The American College in Spain que fue fundado por mi esposa y por supuesto también tiene la sede en Marbella. Aparte de por motivos familiares, en Marbella se dan sectores muy representativos de la economía española y de otros países pero que están siendo muy afectados, como son el turismo, la hostelería, la gastronomía y los eventos.

¿Cuál ha sido la acogida que ha encontrado este foro en relación a la participación de la ciudadanía?

La respuesta que hemos encontrado por parte de las personalidades que van a participar es lo primero que quiero destacar ya que han puesto a disposición de todo el público sus conocimientos, sus experiencias y su tiempo de forma totalmente desinteresada. Por ahora la respuesta de la ciudadanía española e internacional está siendo fantástica ya que están entrando gran número de inscripciones de toda España y de Latinoamérica.

¿Un consejo para enfrentar los retos y desafíos que nos tocan como sociedad?

Precisamente, tenemos que tomarnos esta situación como un reto y como algo que nos estimule y nos empuje. Nuestra sociedad tiene los conocimientos y la sabiduría para poder superar todas estas crisis que antes he descrito. En estos momentos tan difíciles para todos, la solidaridad es fundamental y que nos convenzamos de que todos podemos ser parte del cambio si aportamos un poquito más de lo que se espera de nosotros, cada uno en nuestra parcela profesional. Los líderes mundiales han demostrado su falta de liderazgo por lo cual ha llegado el turno para que los ciudadanos seamos másprotagonistas yuna parte fundamental del cambio que hace falta en nuestra sociedad. Pero para mí el primer cambio que podemos hacer todos desde ya, es ser más solidarios, más amables unos con otros, más respetuosos...básicamente, intentar ser mejores personas.