Estos móviles no podrán utilizar WhatsApp en 2021

La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado que a partir de 2021 la app no será compatible con determinados modelos de móviles, por lo que no funcionaran en ellos o a medida que se vayan produciendo fallos no se irán corrigiendo.

Esto es debido a que WhatsApp va a implementar nuevas funcionalidades muy demandadas, como la esperada activación de una misma cuenta en diferentes dispositivos, la autodestrucción de mensajes o el mayor cifrado de seguridad, entre otras, lo que requerirá móviles mucho más potentes con un software adecuado.

Desde la página de soporte de WahtAspp informan de que los teléfonos compatibles con la aplicación a partir de 2021 son Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior, iPhone con iOS 9 o posterior, algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior y los dispositivos JioPhone y JioPhone 2. Si son anteriores a estas versiones hay que actualizar el sistema operativo, y si no es posible porque el móvil que se tenga no permita la actualización entonces no se podrá utilizar WhastsApp en 2021.

Por tanto, si tienes un iPhone 6, 6 Plus, 5, 5S, 5C o 4S tendrás que actualizar a la versión de iOS9 obligatoriamente si quieres que siga operando Whatasapp con normalidad. Ya iPhones anteriores no podrán actualizarse desgraciadamente a iOS9, por lo que quedarán obsoletos. En cuanto a Android, los dispositivos que tengan una versión anterior a la versión 4.0.3 ya no podrán utilizar WhatsApp.