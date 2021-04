Estos son los extranjerismos de moda para creerse más moderno que nadie

Con motivo de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra en Madrid entre el 8 y el 11 de abril, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece a continuación una lista de equivalentes en español a extranjerismos habituales en el mundo de la moda":

"backstage": bambalinas, bastidores"casual": (estilo) informal"catwalk": pasarela"celebrities": famosos"clutch": bolso de mano, bolso de fiesta, cartera"coolhunter": cazatendencias o buscatendencias"denim": tejido vaquero, mezclilla"dress code": etiqueta, código de vestimenta, reglas de vestimenta"fashion" o "trendy": de última moda, de moda, lo último, tendencia"fitting": prueba de vestuario"front row": primera fila"glitter": brillante"it-girl": chica de moda, chica icono"jumpsuit": mono"look": imagen, estilo, aire"lookazo": modelazo, estilazo, imagen espectacular o buen aspecto"lookbook": catálogo, porfolio o libreta de tendencias"make up": maquillaje"monochrome": monocromático, monocromo, monocolor"monogram": monograma"mule": babuchas, sandalias tipo babucha"must" o "must have": (prendas, accesorios...) imprescindibles o infaltables"new face": (para modelos) cara nueva"outfit": conjunto"oversize": holgado"paillete": lentejuela"print": estampado"shooting": sesión fotográfica"shopping": ir de compras"showroom": salón de exposición"sneakers": (zapatillas) deportivas"sport wear": ropa deportiva"stretch": elástico"top model": supermodelo"tricot": punto

A pesar de la recomendación general de evitar los extranjerismos siempre que tengan equivalentes en español, en este mundo de la moda hay términos extranjeros ya asentados en nuestra lengua, como "vintage" (ropa de hace más de veinte años o inspirada en ella), "prêt-à-porter" (ropa hecha en serie) y "outlet" (tienda de productos descatalogados y rebajados). Si se utilizan estas voces, lo adecuado es escribirlas en cursiva o, si no se dispone de ese tipo de letra, entrecomilladas.

Algunas voces de otros idiomas, como el galicismo "atelier" ('taller o estudio de un pintor, de un escultor o de un modisto'), se han incorporado ya plenamente al español y aparecen recogidas en redonda en el diccionario académico.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.