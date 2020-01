Estos son los videojuegos más esperados de 2020

2020 está a punto de llegar y con él, una avalancha de nuevos videojuegos. ‘Cyberpunk 2077’ , el ambicioso y esperado proyecto de CD Projekt RED es el claro cabeza de la lista, seguido de lejos por títulos como la secuela de ‘The Last of Us’ y el remake de ‘Final Fantasy VII’ .

- ‘The Last of Us 2’: 29 mayo (Ps4). ‘The Last of Us’ fue uno de los primeros videojuegos en demostrar que era posible combinar la superproducción de acción con una excelente narrativa al nivel de cualquier novela. Naugthy Dog concede una segunda oportunidad a sus dos protagonistas, Ellie y Joe, para adentrar a los jugadores en una nueva historia sobre violencia, humanidad y amistad.