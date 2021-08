Expediente X en El Garrobo y Gerena

Sevilla es lugar de misterios, tanto su capital como cualquier punto de la provincia, y muestra de ello es el “Expediente X” del que hoy les quiero hablar y que tuvo como escenario la zona de la localidad de El Garrobo.

Los hechos se produjeron el 11 de diciembre de 1968 como se puede leer en el documento desclasificado por el Ejército del Aire. En el expediente militar se puede leer -textualmente-:

A las 21:00 horas, viajando en automóvil por una carretera del término de EL Garrobo, un testigo observa una luz intensa, de tonalidad, cambiante, a distancia estimada de 1 km. y a una altura de 50/100 m. sobre el suelo, desplazándose en dirección NE-SW y siguiendo sensiblemente las ondulaciones del terreno, velocidad de desplazamiento algo superior a la del automóvil. No pudo apreciar forma ni tamaño.

Varios testigos más observan el fenómeno a las 23:00, a unos 3 km. y desplazándose en dirección N-S.

La información, recogida en mi libro “Desclasificación OVNI en España” pertenece al Ejército (no a ningún investigador, pues es información pública desclasificada) y manifiesta, igualmente, una serie de consideraciones que son:

-La apreciación del testigo de que no era un avión o helicóptero “...ya que no hacía ningún ruido...” debe ser tomada con reservas puesto que, según su propio relato, se encontraba dentro de un automóvil en marcha y acelerando para adquirir velocidad.

-Se desconocen las condiciones meteorológicas en ese momento (sólo se hace referencia a “una noche oscura”) y duración de la observación.

-La posibilidad de que se tratase de un “rayo en bola” debe descartarse debido a la reiteración de la observación 2 horas después, lo que induce a una permanencia desorbitada para este tipo de fenómeno.

Como aspectos destacables el informe añade:

-No consta investigación posterior.

-No se dispone de datos que permitan aventurar posibles orígenes del fenómeno.

-No se aprecian aspectos que hagan aconsejable mantener la condición de “MATERIA CLASIFICADA”.

Firmado como propuesta de clasificación “DESCLASIFICADO” en Torrejón a 14 de abril de 1993 por el oficial de Inteligencia del MOA (Mando Operativo Aéreo).

Entre el índice de documentos encontramos la carta del General Jefe de la 2ª. R.A. al GJEMA de fecha 13 de diciembre de 1968, en la que se puede leer:

“Excmo. Sr. D. Luis Navarro Garnica

Tte. General Jefe del Estado Mayor del Aire

Ministerio del Aire

MADRID

Mí querido amigo y compañero:

El Sr. D. XXXXXXXXXXXXXXXXX, (Químico) se presentó en este E.M. a las 19:45 horas del día de ayer, en unión del Sr. Alcalde de El Garrobo para informar que el día 11 a las 21:00 horas aproximadamente, cuando marchaba en su coche hacia un cortijo situado en el termino del pueblo citado, vio una luz a una distancia de 1 Km., que volaba en dirección NE-SW y a una altura de 50 a 100 mts. siguiendo sensiblemente las ondulaciones del terreno, hasta perderse de vista en la dirección indicada, al ver esa luz que cambiaba de tonalidad y apreciar que no era producida por un avión ni helicóptero, ya que no hacia ningún ruido, acelerando el coche, pero no pudo poseer la velocidad de esta superior a la del coche, aunque no mucho más, no pudiendo tampoco apreciar la forma ni el tamaño del objeto portador de la luz, por ser la noche oscura y la luz emitida intensa.

Al llegar al cortijo, dejó a su mujer que le acompañaba, marchando al pueblo para dar cuenta al Alcalde de lo que había visto, saliendo este acompañado de unos vecinos, para ver si observaban la luz, viéndola esta vez a una distancia de 3 Kms. aproximadamente y a la misma altura siguiendo la dirección N-S y la hora de observación las 23:00 horas.

Todo ello te lo comunico con las mismas reservas con que te transmití otras informaciones parecidas de OVNI y con el fin de que tengas conocimiento y surta efecto donde proceda.

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo y compañero,

P/S.- Al mismo tiempo damos cumplimiento a la nota insertada en la Prensa por nuestro Ministerio del Aire”.

En una conversación personal archivada con el fallecido ufólogo Joaquín Mateos Nogales me decía: “Ese caso fue muy sonado por que el químico era una persona con contactos y recurrió al alcalde que también tenía amigos y llegó a manos de un general de la Región Sur, aquello fue investigado y estuvo muchos años clasificado. Digo yo que si no era tan “peligroso” por qué lo han tenido tantos años en secreto. Entre los militares se calificó de OVNI, por algo sería”.

Igualmente con una persona, un mando, de la Guardia Civil de la época que comentaba: “Aquel objeto era muy raro, lo seguimos durante un buen rato y no era ni un avión ni un helicóptero ni nada, fue cuando el alcalde dijo de llamar al Ejército”.