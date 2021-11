Experiencia paranormal en el antiguo Equipo Quirúrgico

Todo comenzó por un mensaje en el que mi comunicante me decía: “Hola mi nombre es Javier estuve trabajando 10 años en el Equipo Quirúrgico de Sevilla y viví algunas experiencias no normales, por si quieres preguntarme”.

-Por supuesto Javier. Me interesa mucho. Que te paso –respondí-.

-Pues para empezar sustituí a un hombre de mantenimiento que falleció de un infarto el cual tenía la costumbre apagar todas las luces que se encontraba a su paso que no eran útiles, lo mismo que yo, lo cual a la guardia entera le resultó raro luego resulta que para el turno de noche todo el personal tenía en la primera planta un dormitorio compartido salvo el de mantenimiento que era un cuarto muy pequeño.

Pues bien la primera noche al subir me meto en el cuarto que ponía encima de la puerta mantenimiento y rápidamente las compañeras del teléfono de admisión y auxiliar de enfermería me dicen que mi cuarto era el de al lado más grande y con dos camas. Me extrañó pero dije «bueno pues ustedes mismas», pero a la 5 o 6 de la noche, estando en la cama tapado con una sabana (no hacia frio) sentí como si me levantaran la sábana por los pies y sentía frio, me desperté y no vi a nadie la puerta estaba cerrada y con el ruido las compañeras se despertaron y me preguntaron.

Yo les echaba la culpa de que habían sido ellas y me enfade pero la reacción de las tres me extrañó mucho ya que se levantaron muy rápidas y se fueron para urgencias. Yo al ver esto bajé con ellas y al final convencí a una de ellas que me contara la razón y me dijo que en aquella habitación ocurrían cosas raras que, a algunas, por la noche les tiraban de los pelos y que un crucifijo que había colgado en la pared se movía y cambiaba de posición que el armario.

Además el empotrado aparecía siempre abierto y lo que yo sentí con las sabanas también lo había sentido más de una por eso no quería descansar allí.

-¿Pasaba algo más? , pregunté

-Luego estaba lo de la 3ª planta, que por las noches que sólo había personal trabajando en la planta baja (urgencias) y la 2ª (laboratorio) pues en la 3ª que era donde estaban los quirófanos y donde había fallecido mucha gente cuando el Equipo era para la beneficencia en Sevilla, se escuchaban ruidos y según los más antiguos decían que era el espíiritu de una monja que trabajaba allí. Esto también lo confirmo el vigilante que todas las noches trabajaba allí, bueno y algunas más cosas que tuve que vivirlas yo por que el personal era muy reacio a contar ese tipo de cosas.