Experiencia paranormal en el ‘Cortijo de los Rituales’

Es lo que ocurre en el denominado como 'Cortijo de los Rituales' donde tuve la oportunidad de investigar junto a mis compañeros -en lo paranormal- Jesús García y José David Flores. Nos desplazamos para ello a un punto determinado entre las localidades de Carmona y Montellano, una amplia zona donde abundan los cortijales, muy del estilo del tristemente recordado de 'Los Galindos'.

Indicios de actividad paranormal

Allí tuve acceso a una información impactante pues mis compañeros, en visitas anteriores de investigación privada, había obtenido resultados destacables como bien pudieran ser diferentes psicofonías, actividad vía 'Spirit Box', fotografías de extraños orbes y presencia de sombras así como repetidos e inexplicables descensos de temperatura.

Pero la historia del lugar además escondía un secreto, hechos horribles sucedidos hace décadas que se trataron de esconder por la ignominia de los mismos.

En ese mismo lugar se dispone del testimonio de Ricardo, un hombre que tuvo una experiencia que lo llenó de terror: «estaba en el cortijo y atardecía, fue entonces cuando escuché ruido allí donde se debió meter a las bestias, creí que podría ser un perro o alguien escondido allí para pasar la noche por lo que fui a echar un vistazo”.

“Fue cuando al abrir la puerta vi una sombre negra que avanzaba hacia mi y que me llegó a apartar con violencia, como si me hubiera dado un manotazo. Noté el frío a mi alrededor y como me quedaba sin fuerzas», además, segundo antes había escuchado una parafonía que le decía «no vayas» proseguía

Sorprendentes experiencias

Así el investigador Jesús García me hace partícipe de un suceso estremecedor en su interior: «hace unas décadas aquí ocurrió algo terrible, el dueño del cortijo descubrió a su mujer fornicando con un sacerdote satánico, encima de un improvisado altar, bañada de sangre con la que la habían cubierto, en un malentendido ritual, y con más gente con túnicas negras alrededor. Era una misa satánica extrema. El marido, al no poder asimilarlo, se cuelga del árbol que está tras el cortijo y..., fíjate: la mujer muere en extrañas circunstancias el día de su aniversario, en el cortijo».

El investigador profundizaba: «Buscaban engendrar al hijo del demonio con aquel sacerdote negro del que, se dice, un año después, también en la misma fecha murió. La mujer tuvo un hijo y se dice que es el hijo de Satanás. Nadie sabe su identidad ni su paradero en la actualidad».

Así, con esta tremenda historia y la investigación iniciada se esperan nuevos indicios de todo lo que de paranormal sucede en el terrible 'Cortijo de los Rituales'. Un lugar para morirse de miedo.