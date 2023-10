Experiencia paranormal en la emisora de radio

Mi testigo se ponía en contacto conmigo y me decía: “Te he escuchado contar dos experiencias extrañas que has tenido tú y tus compañeros en dos emisoras de radio. Yo trabajo en una, en un pueblo de aquí de Sevilla y te garantizo que te entiendo perfectamente. Estas cosas se las podrá creer o no la gente pero cuando te pasa entiendes que es verdad todo”.

“Mira José Manuel, no pasó hace mucho, en estas semanas que hemos tenido que no ha parado de llover y que hacía frío. Aquella noche era fría y lluviosa cuando llegué a la emisora de radio donde trabajo como locutor nada parecía anormal, como siempre vaya. Se trata de una pequeña emisora local en las afueras y aunque no tiene una gran audiencia, siempre he disfrutado de mi trabajo. Aquella noche, estaba programado para hacer un programa de música suave, como de costumbre. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche fue algo que nunca olvidaré” decía el testigo [que no quiere que se den datos de su nombre o emisora].

“Eran las 10 de la noche cuando comenzó mi programa. Todo estaba preparado, la música lista para sonar y yo sentado frente al micrófono. La emisora estaba en un edificio antiguo, con paredes de ladrillo y techos altos. Había algo en la atmósfera esa noche que me hacía sentir incómodo, pero no le di mucha importancia pensé que era yo con la noche de pena que hacía. Comencé a hablar en el micrófono, presentando la primera canción de la noche. Pero de repente, algo extraño sucedió. La música se detuvo abruptamente y un ruido espeluznante comenzó a llenar los altavoces. Era un sonido como de estática mezclado con voces indistintas. Intenté apagar el micrófono, pero no funcionaba. Yo me hago autorradio y conozco buen los aparatos. La estática y las voces seguían sonando cada vez más fuerte. Traté de mantener la calma. Bajé el sonido para que nada saliera al aire y fui a la sala que tenemos de continuidad. Allí todo estaba oscuro” me explicaba.

Entonces fue cuando llegó lo peor pues “comencé a sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que algo paranormal estaba sucediendo en la emisora de radio. Desesperado, corrí hacia la puerta de salida, pero estaba cerrada con llave. Traté de llamar a alguien en mi teléfono móvil, pero no había señal. Estaba completamente aislado del mundo exterior.

Ahora se escuchaba la radio por los altavoces internos, la estática y las voces seguían sonando cada vez más fuerte. Era como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Comencé a sentir una presencia en la sala, una presencia misteriosa que me miraba fijamente sin que pudiera verla. Me sentía cada vez más atrapado y asustado.

De repente, la estática y las voces se detuvieron. Todo quedó en silencio. Miré a mí alrededor, pero no había nada que pudiera explicar lo que acababa de suceder. La puerta de salida se abrió de repente, dejándome salir de la emisora. Corrí hacia mi coche y salí de allí tan rápido como pude”.

Tras esa experiencia el testigo prefiere estar acompañado en la radio “nunca supe qué fue lo que causó aquel extraño suceso esa noche. Pero lo que sí sé es que fue una experiencia paranormal que nunca olvidaré. Nunca volví a sentirme completamente seguro en un edificio viejo o abandonado después de eso. Y aunque no puedo explicar lo que sucedió, sé que fue real”.