Experiencias paranormales de un vigilante de seguridad en el Aljarafe

Los vigilantes de seguridad suelen hacer una importante labor, normalmente puede pasar desapercibida pero, silenciosamente, se cumple con un trabajo que es básico para garantizar la integridad y evitar robos en muchos edificios. Edificios o lugares que, en ocasiones, suelen tener la fama de “encantados” y donde se ha descrito muchos hechos extraños.

En pocas ocasiones suelen filtrarse esas vivencias haciendo gala, igualmente, de discreción, por ello les quiero narrar las vivencias de una persona que se atrevió a escribirme tras ver el programa que dirijo y presento en 7tv, “Andalucía Paranormal”. Esta persona, cuyo nombre omitiré al ser funcionario público en la actualidad, me decía:

“Buenas tardes, he visto un programa de “Andalucía Paranormal” y le quiero contar mi caso, no sé si será algo con valor de ser examinado, pero yo no sé ni puedo darle una explicación a lo que fotografié y grabé” me comenzaba diciendo.

Víctor me decía: “Hoy en día soy funcionario pero hace muchos años fui vigilante de seguridad y como me mandaban a lugares peculiares, un día decidí llevarme una cámara fotográfica para poder tenerlas como recuerdo, no para intentar ver nada raro ni nada de eso, es más, fue mi novia, la que ahora es mi mujer, la que se dio cuenta que en uno de los videos alguien gritaba de fondo” dato ese sobre el que le pedí más información.