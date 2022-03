Experiencias paranormales en Sevilla que jamás podrás olvidar

«Recuerdo el día que enterramos a mi padre, no era mucho de tecnologías, pero era mayor y queríamos tenerlo vigilado por sus continuos problemas de salud. Ese día, primeros de diciembre, y con olor a leña veíamos pasar ante nosotros a todos nuestros familiares, dándonos el consiguiente pésame, ya se sabe en los pueblos». Y es que en pequeñas sociedades, núcleos poblaciones rurales casi todo el mundo se conoce. Ante la familia de nuestro testigo la iglesia se alzaba como una gran catedral llena de lágrimas negras y las palomas inmóviles en los dinteles de las diferentes ventanas. Un día gris para morir.

El testigo sigue recordando su experiencia: «Al ir hacia el cementerio no paraban de llamarme al móvil, no le eche cuenta alguna. Y una vez llegamos al nicho donde íbamos a enterrarlo, mi madre casi desmayándose en su féretro, dio un grito desgarrador llamando a mi padre. Todos asistimos a una imagen que nos llenó de angustia y con el nudo en la garganta», y mientras tanto el teléfono móvil de José no dejaba de vibrar en su bolsillo comenzando a convertirse en una molestia.

Su hermano se acercó, sentía el sonido del zumbador, y se acercó diciéndole: «¿Quién te llama?», entonces José se vio obligado a echar mano del bolsillo, coger el móvil y mirar quién llamaba «¡Era mi padre!», alterado, nervioso, revivía «¡¿Cómo era posible?!, mi padre estaba muerto y lo estábamos enterrando. Le colgué. Peto insistió. Lo cogí y...»

Reproduzco aquella 'conversación' entre José y su difunto padre, a decir del testigo:

- ¿Si? ¿Dígame?

- José, sácame de aquí.

José recuerda emocionado que «era la voz de mi padre. Al principio no reaccione y pensé que era una broma pesada» entonces la voz reincidió:

-Sácame de aquí.

El testigo se volvió hacia el ataúd y pidió que lo abrieran ante el estupor de mi madre y familiares, pensando que le había dado un ataque de locura, cuando abrieron vieron la triste realidad: allí estaba el cadáver de su padre aunque un detalle no pasó por alto de José: «en sus manos tenía algo, con disimulo lo tapé y cogí, era su móvil. Desde entonces no me separo de él».

¿Qué sucedió aquel día? ¿Fue una llamada del más allá? ¿Quién sabe? La tecnología da esta sorpresas y aún se mantienen en el recuerdo aquellas psicofonías que decían «Furcia, furcia, furcia» o «Ayer que me levanté y cuando me levanté...» grabadas en un contestador, ¿quién sabe? Igual estamos más cerca del contacto de lo que creemos.