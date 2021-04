Experiencias sobrenaturales

Nació en Florida y tiene sólo 4 años, se llama Elijah y es el centro de atención de los medios de comunicación desde que su madre afirmara que el niño tiene poderes paranormales.

Sus padres se llaman Greg y Heather Howell, una pareja de Naples, en Florida, y aseguró que su hijo, Elijah Howell, se comunica con sus abuelos muertos, un hecho que recuerda sobremanera a la película "El sexto sentido".

Ya, con apenas meses, con diez meses, Elijah Howell empezó a hablar y a formar frases completas y con sentido. Llamó la atención de sus padres que a los pocos días se vieron sobresaltados al ver que su hijo hablaba fluidamente con sus abuelos fallecidos.

"Fue algo espeluznante, pero no como algo negativo", señaló su madre al Daily Mail.

Aterrados, sorprendidos, impresionados, asustados por la habilidad de Elijah, sus padres entraron en contacto con una médium y confirmaron que su hijo no era un niño como el resto, como los demás, tiene la facultad de hablar con sus abuelos fallecidos.

Además Elijah vaticinó el aborto de su madre y también vio que su madre iba a tener dos gemelos, al menos es lo que afirman sus propios padres.

Dos experiencias con ángeles

Las experiencias con ángeles se siguen sucediendo y los testimonios se acumulan. Mónica Restrepo es una de esas personas que ha tenido encuentros con su ángel y su vida cambió para siempre. Así las relata ella misma:

Hace, aproximadamente, seis años me encontraba en muchas dificultades y no sabía qué hacer, estaba desesperada y sentía que mis problemas no tenían solución, entonces me encontré una revista que tenía un artículo acerca de los ángeles y como invocarlos.

Invoqué a mi ángel a través de tres velas y un mensaje escrito.

De repente comencé a sentir que mis brazos se alzaban solos, y un susurro en mi oído, como un soplido y comencé a llorar pero no me sentía sola, comencé a contarle mis problemas cuando las luces de las velas comenzaron a hacerse más grandes, después de esto sentí mucha tranquilidad y pude afrontar mis problemas que se fueron solucionando casi solos.

Posteriormente tuve una nueva experiencia:

Yo llevaba como veinte días con náuseas y dolor de cabeza terribles, después de muchos exámenes el médico solo encontró gastritis, yo estaba consumiendo drogas y no se me quitaban, estaba desesperada con mis náuseas hasta que le pedí a mi ángel de la guarda que por favor me las quitara, era sobre las diez de la mañana y comencé a rezar, creo que me quedé dormida, cuando me desperté eran las once de la mañana, sólo me dormí 10 minutos y ya no sentía nada, estaba curada.

Una curiosa experiencia telepática en Londres

Qué la telepatía existe o no es algo muy debatido sobre el que se han realizado muchos y diferentes e importantes estudios.

Es una cualidad que no todas las personas poseen, en caso de ser real, y sólo bajo determinadas circunstancias puede ser probada.

El Ejército de los Estados Unidos lo practicó en el Espacio y en submarinos con resultados que han sido cifrados. Otros gobiernos se han interesado por esta cualidad e incluso la han investigado secretamente.

Una experiencia sin igual iba a llevarse a cabo en el Strand Palace Hotel de Londres el 27 de Abril de 2003. Allí se encuentra una cámara del Canal 5 (BBC) junto a Coleen Nolan esperando a que un teléfono suene... Una vez suene Nolan tiene que decir el nombre de la persona que está telefoneando sin descolgar el mismo.

Las 14:29 h. Todo discurre con normalidad, el teléfono aún no ha sonado.

Las 14:30 h. El inconfundible “ring” del teléfono hace acto de presencia sonora y Nolan dice: “Es Ana”.

Al descolgar suena una voz femenina al otro lado del hilo telefónico, sin embargo el fenómeno parapsicológico se había logrado.

El director del experimento sería el afamado bioquímico y fisiólogo Rupert Sheldrake de la Universidad de Cambridge.

El investigador contó con la ayuda del grupo musical “Nolan Sister” integrado por cinco chicas que eran hermanas. Se eligió a una de ellas que subió a una de las habitaciones con la cámara y se establecería un orden de doce llamadas desde el mismo hotel. La prueba consistía en establecer un orden de posibilidades y unas estadística de aciertos para luego separara el azar de la posibilidad parapsicológica.

Coleen tuvo un índice de acierto del 50%, de doce llamadas acertó en seis el nombre de quién la llamaría. Estaba un 25% sobre el azar, eso es demasiado significativo.

El experimento se realizó ese 27 de Abril de 2003 pero realmente había comenzado un año antes, en 2002, cuando se realizó esta curiosa experiencia con otros participantes que decían tener la “extraña” sensación de saber quién iba a telefonearles antes de que sonara el teléfono.

El receptor se colocaba en una habitación aislada del exterior y sin saber quién le iba llamar.

Participaron 63 personas, se hicieron 571 intentos con una barrera para el azar del 25% y los resultados fueron sorprendentes: en algunos casos se logró hasta un 41% de acierto estableciendo que los lazos emocionales hacía elevar el número de acierto, es decir, cuando dos personas se conocían –daba igual donde estuvieran- había como una conexión mental que establecía el contacto correcto con la persona que llamaba. ¡Era increíble!

El Dr. Sheldrake aseguro que lo que denominamos como telepatía y precognición existía y que aquel experimento aséptico lo demostraba.