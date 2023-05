Fenómenos extraños en el Aljarafe: el fantasma del abuelo fusilado en la Guerra Civil

La familia trata de buscar explicaciones sabiendo que todo puede estar relacionado con el pasado y con la figura de su abuelo fallecido en la Guerra Civil.

Mi testigo me decía: “Este hecho que has relatado me ha empujado a escribirte. En mi casa ocurren «cosas» y estoy segura que son llamadas de atención de alguien que ya no está físicamente, pero si su esencia y sus ganas de contactar conmigo. A mí no me da miedo notar su presencia, lo que temo es que el mensaje que me pueda dar sea negativo”.

Entonces me remitía unas fotografías y me decía: “Este reloj, que tiene más de 100 años, empieza a funcionar sólo cuando le parece, en más de una ocasión ha echado a andar de noche y como tiene un sonido tan particular pues lo oigo desde la cama y pienso «ya va a pasar algo», y así es. Tengo comprobado que son avisos para que agudice los sentidos y capte el mensaje que me quieren dar”.

Ella, generosamente, compartía su experiencia conmigo y me seguía contando: “Ayer mismo esta botella estaba donde la ves, en una estantería detrás de la puerta de mi habitación. Pues mi compañero estaba en el baño y yo en la cocina, y la botella se cayó al suelo, sin romperse. Él pensó que se me había caído algo mientras preparaba el almuerzo, y yo pensé que se le había caído algo a él mientras fregaba el baño. Varias horas más tarde entró en el dormitorio y le dio una patada a la botella que estaba en el suelo”.

Sin saber muy bien a donde quería llegar le pregunté: “a mi abuelo lo mataron en la Guerra Civil y en casa no se hablaba de ello porque era un tema tabú. Entonces comienzan a pasar cosas raras, me iba a pasear con mis perros y me encontraba las luces encendidas al volver. Cosas raras. Otra vez, la radio que está en la cama, salta la cadena SER y eso hace que me pusiera “mosca”. La cosa es que a través de una mujer que echa las cartas me dijo que había un hombre de mi pasado que viene y que quiere decirme algo. Entonces le dije que pasaban cosas raras en mi casa, ella me dijo que podían ser mensajes y que estuviera atenta a las señales”.

“Un día hablaban en la radio de “Vidas enterradas”, de Javier del Pino, y hablaron de la fosa de la Puebla de Cazalla, entonces pensé que mi abuelo podría estar en una fosa y que, puede, que estuviera en esta en cuestión. Pedí ayuda y me dieron “pelos y señales” de donde estaba, que era en la fosa de Osuna. Entendí que era un mensaje de mi abuelo para que lo sacaran de allí y a raíz de todo eso busqué a mi abuelo, con muchas trabas por que todo era como muy difícil”.

“lo fui dejando un poco de lado y se fui como diluyendo en el tiempo, pero no hace mucho comienza otra vez a haber problemas en casa, las luces encendiéndose y apagándose. De cualquier forma, otra vez la casualidad, hace que salga un grupo de Osuna que investiga ese tema. Todo era muy como de casualidad. Otro día estoy en Santiponce y me encuentro con María Izquierdo y le comentó el tema de mi abuelo, pero que tenía muchas trabas y pegas. Ella me dijo que me podía ayudar. Se pusieron en contactos los arqueólogos conmigo y me dijo que pasara por allí para que viera el trabajo y si tenía documentos y fotos para adjuntar a las investigaciones. La cosa es que pensamos en hacer pruebas de ADN, descendiente varón de descendiente varón, que sería mi hermano”.

Así las cosas se trató de obtener el ADN y “determinar si está allí o no, como una llamada del más allá, para tratar de encontrar su cuerpo en el “hoyo grande” de Osuna, son seis “hoyos” según los libros de Falange de los fusilamientos del 17 de mayo en la Guerra Civil”.

“Cuando se cayó la botella pensé que es una señal en la que mi abuelo envía esas señales y todas encaminadas a lo mismo, como será la cosa que hasta ha habido paz en la familia. Hechos que comenzaron en 2018 y comencé a buscar a mi abuelo”.

Es curioso que, cada vez que hay un avance se produzcan ese tipo de sucesos en una casa donde se han registrado varias muertes y que para su protagonista es todo consecuencia de esas comunicaciones del más allá que, desde luego, van más allá de la casualidad.